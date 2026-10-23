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Huracán Vance: Ubicación y Trayectoria del Ciclón que Ocasionará Lluvias y Oleaje en México

La Comisión Nacional del Agua informa cuáles serán los posibles efectos del fenómeno meteorológico en costas nacionales

Afectaciones del huracán Simon en Colima en octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones del huracán Simon en Colima en octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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