Huracán Vance: Ubicación y Trayectoria del Ciclón que Ocasionará Lluvias y Oleaje en México

El huracán Vance —categoría 1 en la escala Saffir-Simpson— seguirá intensificándose en aguas del Pacífico mexicano mientras se dirige a territorio nacional, donde ocasionará lluvias, oleaje elevado y vientos fuertes, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En N+ te informamos cuál es su ubicación actual y te damos a conocer su probable trayectoria, de acuerdo con las previsiones actuales.

¿Dónde se ubica el huracán Vance?

Este viernes, el ciclón tropical se ubicó a 730 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 950 km al sur-sueste de Manzanillo, Colima.

Se desplaza hacia el noroeste a solo 7 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h.

Imagen de satélite que muestra al huracán Vance frente a la República Mexicana. SMN

Efectos del ciclón en México

Debido a su circulación en este litoral, el organismo pronosticó lluvias fuertes en el centro y suroeste de Michoacán y la costa de Guerrero, así como chubascos en Oaxaca.

También previó vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, así como oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en la costa guerrerense.

Por esa razón, el SMN pidió a la población de esas entidades extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

Posible trayectoria del ciclón

Según los pronósticos, alrededor de las 18:00 horas de este viernes, Vance evolucionará a huracán categoría 2 y las primeras horas de mañana será un ciclón mayor de categoría 3.

En su página de internet, el SMN indicó que el punto más cercano sería a 145 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, el 28 de octubre, como huracán categoría 1.

Vance es el sistema con nombre número 20 de la actual temporada de ciclones 2026 en el Pacífico, que empezó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre.

Antes se formaron nueve tormentas tropicales (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert).

Así como dos huracanes menores de categorías 1 o 2 (Fausto y Marie), y ocho huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5 (Genevive, Karina, Lowell, Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy).

SPB