Economía

México y Estados Unidos Están ‘Muy Cerca’ de Acuerdo Comercial, Afirma Trump

Canadá también está trabajando duro, señala el presidente estadounidense

Donald Trump, presidente de Estados UnidosDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

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Trump anuncia que Estados Unidos y México están 'muy cerca' de un acuerdo comercial. ¿Qué significa esto para el T-MEC y los aranceles al acero y aluminio? Descubre más.

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