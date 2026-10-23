México y Estados Unidos Están ‘Muy Cerca’ de Acuerdo Comercial, Afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que su país está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo comercial con México.

"Estamos muy cerca de un acuerdo con México. Será un acuerdo muy bueno, espero que para ellos también. Y lo mismo con Canadá. Están trabajando duro para tener un acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos las de ganar", declaró Trump.

El lunes, Trump adelantó, durante un mitin en Kansas, que pronto habrá un "gran" acuerdo con México para reducir el déficit comercial estadounidense.

El martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que ambos países estaban cerca del acuerdo comercial, pero que aún había algunos temas pendientes.

La mandataria dijo que el objetivo de México es “reducir al máximo las tarifas que tenemos hoy con los aranceles que pesan hoy sobre vehículos y acero y aluminio y que no haya más aranceles”.

Los principales aranceles de Trump que afectan a México son del 50% para el acero y el aluminio, y del 25% para los autos, con algunas excepciones.

México, Estados Unidos y Canadá mantienen las conversaciones en el marco de la revisión del T-MEC, tratado comercial entre los tres países, después de que Donald Trump decidió no renovarlo automáticamente.

Con información de EFE.

RMT