Medio Ambiente

Colapsa Punta Paraíso, la Historia de la Obra Irregular en Playa de Nayarit

Quienes compraron una vivienda en Punta Paraíso tendrán que desalojar y la empresa desarrolladora debe asumir la responsabilidad

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Revés a Obra Irregular en San Pancho, Nayarit: Será Demolida

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Desarrollo ilegal en Punta Paraíso colapsa y será demolido. Ambientalistas alertaron desde 2018. ¿Cómo proteger nuestras costas?

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