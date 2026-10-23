Hallan sin Vida a Tortuga en Playa Martí de Veracruz

Una tortuga fue encontrada sin vida en Playa Martí de la ciudad de Veracruz. Un reporte ciudadano habría alertado a las autoridades sobre el ejemplar que se encontraba muerto en una zona rocosa de dicha playa.

Personal de bomberos municipales acudió al punto para hacer el retiro del cuerpo, para que personal especializado realice los análisis correspondientes para determinar la posible causa de muerte.

Hasta el momento se desconoce cuál o cuáles pudieron ser las causas de la muerte de la tortuga y desde cuando se encontraba sin vida en dicha zona.

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