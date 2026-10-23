Medio Ambiente

Hallan sin Vida a Tortuga en Playa Martí de Veracruz

Un ejemplar marino fue encontrado muerto. Autoridades arribaron al lugar donde fue reportado el animal

Se desconocen las causas de la muerte del ejemplar. Foto: Google Maps | Fernando Matías PradoSe desconocen las causas de la muerte del ejemplar. Foto: Google Maps | Fernando Matías Prado

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Una tortuga marina fue hallada muerta en Playa Martí. Bomberos y expertos ya investigan.

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