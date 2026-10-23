Sociedad

CFE Anuncia Cortes de Luz en Matamoros: Estas Colonias No Tendrán Servicio

Esto debido a que realizará trabajos de modernización en la red eléctrica, del 23 al 26 de octubre

CFE Anuncia Cortes de Luz en Matamoros del 23 al 26 de Octubre: Estas son las ColoniasCFE Anuncia Cortes de Luz en Matamoros del 23 al 26 de Octubre: Estas son las Colonias. Foto: N+

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CFE realizará cortes de luz en Matamoros del 23 al 26 de octubre para modernizar la red.

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