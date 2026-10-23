CFE Anuncia Cortes de Luz en Matamoros: Estas Colonias No Tendrán Servicio

CFE (Comisión Federal de Electricidad) ha informado sobre los cortes de energía eléctrica en algunas colonias, esto debido a que realizará trabajos de modernización en la red eléctrica, del 23 al 26 de octubre, por lo que habrá interrupciones temporales e intermitentes del servicio en los siguientes horarios:
23, 24 y 26 de octubre: de 5:00 a 13:00 horas.
Domingo 25 de octubre: de 5:00 a 19:00 horas.
¿Cuáles son las colonias y fraccionamientos?
Fracc. Los Presidentes
Praderas
Villa Las Torres
Hda. Los Esteros
Hda. del Prado
Col. JAD
Emiliano Zapata
Santa Martha
Fco. Castellanos
Se recomienda organizar sus actividades, tomar precauciones y proteger sus equipos electrónicos.