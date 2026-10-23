Restablecen en su Totalidad el Servicio en la Línea A del Metro tras Caída de Catenaria

El servicio en la Línea A del Servicio de Transporte Colectivo Metro ha quedado restablecido en su totalidad la mañana de este viernes, informó su director general, Adrián Rubalcava Suárez.

Los trenes ya circulan de Pantitlán a La Paz, en ambas direcciones.



La noche del jueves 22 de octubre, el servicio desde la estación Guelatao se vio afectado tras la caída del soporte de una catenaria de la Línea A.

En la madrugada del viernes, cerca de las 2:35 horas, personal del Metro realizó labores para restablecer el servicio, el cual quedó listo cerca de las 8:00 horas, afectando a cientos de personas que utilizan el servicio en el tramo de Canal de San Juan a Santa Marta.

En redes sociales, circuló un video donde se observa un tren acercándose a la estación Guelatao, al fondo, se produce un estallido y destellos en la zona de alimentación eléctrica, mientras pasajeros esperaban en el andén.

Luego de este siniestro, las labores en la zona de las vías se extendieron hasta la madrugada, trabajando a contrarreloj, debido a que el STC abre sus puertas a las 5 de la mañana, a excepción de las estaciones que quedaron cerradas: Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo y Acatitla.

Mientras la circulación se normalizaba, unidades del RTP realizaron recorridos alternos entre Canal de San Juan y Santa Marta en ambos sentidos, iniciando recorridos en la estación Santa Marta.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, reconoció las labores de los trabajadores del Metro quienes trabajaron en el punto de la caída de la estructura desde la madrugada del viernes, hasta su restablecimiento.

"Mi reconocimiento a las y los trabajadores del Metro, quienes laboraron durante toda la noche para recuperar el servicio. Una vez más, la Familia Metro demuestra su entrega, compromiso y enorme vocación de servicio", dijo vía X.

TLS