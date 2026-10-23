Sociedad

Restablecen en su Totalidad el Servicio en la Línea A del Metro tras Caída de Catenaria

La noche del jueves cayó una estructura del Metro, afectando la circulación de 4 estaciones

Usuarios de la Línea A del MetroReabren circulación en la Línea A. Foto: N+

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