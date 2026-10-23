Mueren Dos Mujeres tras Volcadura en la Autopista a Reynosa en General Bravo, Nuevo León

Un accidente vial cobró la vida de dos mujeres que viajaban desde Texas, Estados Unidos, luego de que el automóvil en el que se desplazaban terminara volcado a un costado de la autopista a Reynosa, en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

Los hechos se registraron en el kilómetro 140 de la mencionada vía, donde presuntamente un animal se atravesó en el camino de las tripulantes, lo que habría provocado que el vehículo saliera de la carpeta asfáltica y terminara volcado.

De acuerdo con los primeros reportes, las mujeres provenían del estado de Texas, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su identidad ni se han proporcionado mayores detalles sobre su lugar de origen.

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Entre las posibles causas del percance, se mencionó la presencia de un animal sobre la carretera. Mientras que una versión apuntaba a que podría tratarse de un venado, otros reportes señalaron que posiblemente era una vaca; sin embargo, esta información no había sido confirmada por las autoridades.

Tras recibir el reporte del accidente, elementos de Protección Civil de Nuevo León y autoridades federales acudieron al sitio para brindar atención a las personas involucradas.

A su llegada, los rescatistas localizaron a las dos mujeres sin signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El automóvil quedó fuera del camino, a un costado de la autopista, mientras las autoridades comenzaron con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las víctimas ni se ha precisado si viajaban solas en la unidad.