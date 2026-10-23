Accidentes

Mueren Dos Mujeres tras Volcadura en la Autopista a Reynosa en General Bravo, Nuevo León

Un viaje desde Texas terminó en tragedia luego de que un automóvil saliera del camino y quedara volcado a un costado de la carretera, con dos mujeres sin vida en el lugar.

Mueren dos mujeres en volcaduraMueren dos mujeres en volcadura. Foto: PC NL

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Tragedia en la autopista a Reynosa: dos mujeres pierden la vida tras volcadura en General Bravo.

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