Seguridad

Hombre y Menor son Asesinados a Balazos en Camino del Sur de Veracruz

Las víctimas fueron encontradas en diferentes sectores de una misma vía. Las autoridades ministeriales realizan las indagatorias, hasta el momento no se reportan personas detenidas

En Cosoleacaque, dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron asesinados en la madrugadaEn Cosoleacaque, dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron asesinados en la madrugada. Foto: Cristina Juarez del Sue

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Dos hombres, uno menor de edad, fueron asesinados en el camino a Temex en Cosoleacaque, en el sur de Veracruz. La Fiscalía investiga estos hechos violentos

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