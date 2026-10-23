Hombre y Menor son Asesinados a Balazos en Camino del Sur de Veracruz

En Cosolecaque al sur de Veracruz dos hombres, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en diferentes sectores

El primer ataque ocurrió contra un ayudante de operador de grúas, de 17 años quien fue encontrado sin vida al volante de un vehículo de arrastre estacionado sobre el camino a Temex, en la colonia El Encinal, fue atacado por sujetos que iba a bordo de un vehículo.

El segundo homicidio se registró sobre el mismo camino, a aproximadamente un kilómetro de distancia, en el tramo final ubicado entre las calles Aurora y Los Mangos.

Fue localizado un hombre de 27 años, quien también presentaba una herida de arma de fuego. Se desconoce si ambos crímenes están relacionados.

La Fiscalía abrió carpetas de investigación por separado para esclarecer los hechos y hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos ocurridos durante la madrugada de este viernes.