Sociedad

Fuerte Sismo Hoy en Chiapas Sorprende a Habitantes de Arriaga

Autoridades del estado activaron un protocolo de monitoreo ante el sismo de este martes

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Sismo en Chiapas Hoy: Temblor se Percibe Fuerte en Varias Regiones del Estado
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Fuerte Sismo en Chiapas Hoy: Magnitud del Temblor en Arriaga, según el SSN | N+