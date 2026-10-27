Fuerte Sismo Hoy en Chiapas Sorprende a Habitantes de Arriaga

Habitantes de Chiapas fueron sorprendidos durante la mañana de este martes, pues se registró un fuerte sismo en el municipio de Arriaga. De acuerdo con información oficial, el temblor fue de magnitud 4.6.

Todos los días el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da cuenta de los temblores que se registran en México, particularmente aquellos que rebasan la magnitud 4.

De acuerdo con Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, el temblor se registró a las 6:01 horas, y citó al SSN para dar cuenta que de forma preliminar la magnitud se había reportado como de 5.1, con epicentro a 22 kilómetros al oeste de Arriaga, Chiapas. Sin embargo, minutos después se ajustó el informe para confirmar que fue de 4.6.

"Les informo que ya se activaron los protocolos de emergencia por sismo y que mantenemos comunicación permanente con las secretarías municipales de Protección Civil para conocer la situación en cada municipio y realizar las verificaciones correspondientes", dijo el mandatario estatal.

Y concluyó su mensaje diciendo: "Espero de corazón que ustedes y sus familias se encuentren bien. Les pido mantener la calma y estar atentos a la información oficial. Lo más importante es salvaguardar la vida y la integridad de todas y todos".

Hasta las 6:20 horas de este martes, las autoridades de Protección Civil de Chiapas no reportaron daños por el temblor.

Por otra parte, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que tras el sismo "como parte de los protocolos de actuación, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) realiza recorridos de supervisión y monitoreo en Tuxtla Gutiérrez para verificar probables afectaciones y brindar atención oportuna a la ciudadanía".

Además, llamó a la ciudadanía mantener la calma ante el temblor "y revisa las condiciones de tu vivienda para descartar fisuras o daños estructurales", y pidió que si se detecta algún daño o anomalía en el inmueble o se requiere apoyo, "reporta de inmediato al número de emergencias 9-1-1".

Cabe destacar que recientemente se han registrado terremotos en otros países. Por ejemplo, el fuerte temblor en el tíbe chino quedó registrado en videos que usuarios compartieron en redes sociales.

Por otra parte, Rusia sufrió un fuerte temblor magnitud 6.9, con epicentro en Ocernovskiy.