Internacional

Terremoto de Magnitud 6.9 Sacude Rusia: Epicentro se Registra en Ozernovskiy

El epicentro del sismo fue a 76 kilómetros al noroeste de Ozernovskiy, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos

Terremoto en Rusia. USGSTerremoto en Rusia. USGS
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+