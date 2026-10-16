Terremoto de Magnitud 6.9 Sacude Rusia: Epicentro se Registra en Ozernovskiy
El epicentro del sismo fue a 76 kilómetros al noroeste de Ozernovskiy, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos
El epicentro del sismo fue a 76 kilómetros al noroeste de Ozernovskiy, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos
Un terremoto de magnitud 6.9 se registró esta noche en Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El epicentro del sismo fue a 76 kilómetros al noroeste de Ozernovskiy, según la agencia estadounidense.
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