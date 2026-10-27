¿Cómo Está el Tránsito en la México-Querétaro? Reporte de Bloqueos y Accidentes

Con el fin de que no tengas contratiempos en tus traslados y llegues a tiempo a tu destino, te comporatimos cómo está la movilidad en la autopista México-Querétaro.

En las últimas horas, esta carretera, una de las principales del país, estuvo colapsada por transportistas, quienes exigieron mayor seguridad y acabar con las extorsiones a las que son sometidos.

Estos bloqueos, que también ocurrieron en distintos puntos del territorio nacional, se mantendrán hasta que se alcance un acuerdo con las autoridades federales.

Respecto a esta vía, su importancia radica en que conecta a la capital del país con el centro de la República Mexicana, y sobre todo con un polo económico como es Querétaro.

Por esta razón, es constante el tránsito de personas y mercancías. De ahí que sea una de las carreteras con más aforo en México, con 130 mil vehículos particulares y de carga al día. Y por consecuencia, donde ocurren una gran cantidad de accidentes.

Es por ello que tanto la Guardia Nacional como Caminos y Puentes Federales monitorean todo el tiempo esta vía con el fin de informar a los usuarios sobre todo tipo de incidentes.

¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes, ni la Guardia Nacional ni Capufe reportaron incidentes. Sin embargo, la vigilancia se mantiene.

6:31 horas: Se registra carga vehicular del kilómetro 41 al 33 en dirección a la CDMX.

10:30 horas: Se reporta la llegada de transportistas en la caseta de cobro km 42 en el municipio de Tepotzotlán.

10:53 horas: Labores de mantenimiento del kilómetro 158 al 148 rumbo a CDMX. Hay reducción de carriles.

Con información de N+