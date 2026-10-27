Accidentes

¿Cómo Está el Tránsito en la México-Querétaro? Reporte de Bloqueos y Accidentes

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) registraron una serie de incidentes a lo largo de esta vía que conecta con la Ciudad de México

Transportistas afectan la circulación en la México-QuerétaroTransportistas afectan la circulación en la México-Querétaro, en enero de 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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