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Tormenta Tropical Vance Provocará Lluvias en Michoacán, Colima, Nayarit y Jalisco

En cuanto a las temperaturas, en Sonora y Sinaloa el termómetro alcanzará los 40 °C; mientras que en zonas serranas de Chihuahua y Durango caerá hasta los -5 grados Celsius

Elementos de Protección Civil de Oaxaca revisan un cauce en Santa María TonamecaElementos de Protección Civil de Oaxaca revisan un cauce en Santa María Tonameca

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