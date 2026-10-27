Tormenta Tropical Vance Provocará Lluvias en Michoacán, Colima, Nayarit y Jalisco

Para este martes 27 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Vance se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco.

Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit; además de rachas de viento y oleaje elevado en sus respectivas costas.

Finalmente, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan de distintas intensidades en varios estados del territorio nacional:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste) y Colima (costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Durango (sur), Zacatecas (sur) y Michoacán (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Morelos y Tlaxcala.

Mientras que estas serán las temperaturas máximas y mínimas en nuestro país:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En el Valle de México, se esperan condiciones de cielo nublado en el transcurso del día; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Con información de Conagua

ICM