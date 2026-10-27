Accidentes

Se Registra Fuerte Incendio en Establecimiento Comercial de Toluca

Al sitio acudieron bomberos de Metepec, así como de la Ciudad de México, para apoyar a los servicios de emergencia locales

IncendioLas autoridades piden evitar el área, correspondiente al centro de la capital del Estado de México. Foto: PC-Edomex.

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