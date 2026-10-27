Se Registra Fuerte Incendio en Establecimiento Comercial de Toluca

Un fuerte incendio se registró la medianoche de este lunes en un establecimiento comercial de Toluca y al sitio se movilizaron bomberos para atender la emergencia, informaron autoridades.

El fuego ocurre en un edificio donde se venden productos de jarcería, en el cruce de José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón, en la colonia 5 de Mayo.

El Ayuntamiento de Toluca indicó que el incendio se propagó desde un negocio de motos denominado Neo Moto Bike. Este sitio se ubica a un lado de Grand Plaza Toluca, cuyos visitantes y empleados fueron desalojados.

Las llamas han sido incontenibles y acudieron vulcanos de Metepec, Xonacatlán, San Mateo Atenco, así como de la Ciudad de México, para apoyar a los servicios de emergencia locales.

"Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. Se realizan acciones preventivas de evacuación en la zona", informó Protección Civil del Estado de México a las 22:50 horas.

Presuntamente, el fuego inició por un cortocircuito alrededor de las 21:30 horas del lunes. Hasta las 1:00 horas de este martes no se ha reportado si la situación fue controlada.

Las autoridades piden evitar el área, correspondiente al centro de la capital del Estado de México.

Las llamas se extendieron por varios metros de altura, lo mismo que la columna de humo negro, según imágenes compartidas en redes sociales.

ASJ