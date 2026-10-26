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Piden No Bajar la Guardia: Lista de Estados Afectados por Tormenta Vance

El ciclón tropical mantiene su avance cerca de costas mexicanas; entérate aquí cuáles serán sus efectos en el país esta semana

Imagen de satélite que muestra a la tormenta tropical Vance frente a costas mexicanas. SMNImagen de satélite que muestra a la tormenta tropical Vance frente a costas mexicanas. SMN

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