Piden No Bajar la Guardia: Lista de Estados Afectados por Tormenta Vance

Autoridades nacionales e internacionales llamaron a no bajar la guardia ante la presencia de la tormenta tropical Vance en el Pacífico mexicano, pues aunque pareciera que disminuye su amenaza, aún se prevén lluvias muy fuertes que pueden generar inundaciones o deslaves.

En N+ te informamos cuáles son los estados afectados por los efectos de este ciclón tropical, que ayer se mantenía como huracán y luego se comenzó a debilitar, pero cerca de costas nacionales.

Vance es el sistema número 20 de la actual temporada de ciclones tropicales 2026 en el Pacífico, que ha estado muy activa debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento de la superficie marina en este litoral.

Antes se formaron nueve tormentas tropicales (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert).

Así como dos huracanes menores de categorías 1 o 2 (Fausto y Marie), y ocho huracanes mayores de categorías 3, 4 o 5 (Genevive, Karina, Lowell, Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy).

¿Dónde se ubica Vance hoy 26 de octubre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), Vance se localizó a 430 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 545 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

La tormenta mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 km/h, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.

Por esa razón, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pidió a la ciudadanía extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

En su reporte más reciente, advirtió que la humedad proveniente de la circulación del ciclón generará lluvias fuertes en cinco estados: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Llamado a mantener la alerta

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que “aunque la amenaza para el sureste de México está disminuyendo a medida que la trayectoria se desplaza lejos de la costa”, se debe continuar monitoreando el progreso de Vance.

Previó que gran parte de esta semana habrá periodos de lluvias fuertes en el oeste de México, y advirtió que dichas precipitaciones pueden producir inundaciones y deslizamientos de tierra en Colima, Nayarit y Sinaloa, junto con porciones del oeste de Michoacán, Jalisco y Durango, “especialmente en áreas a lo largo de terrenos empinados”.

También la Coordinación Nacional de Protección Civil mexicana alertó que las lluvias intensas pueden provocar desbordamientos de ríos, deslaves y flujos de lodo.

“Si vives en zona de riesgo, mantente alerta y atiende las indicaciones de las autoridades”, indicó en redes sociales.

De acuerdo con el SMN, además de la lluvias fuertes, Vance ocasionará vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Colima y Michoacán.

Así como vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en costas de Jalisco y Guerrero.

SPB