Protección Civil Despliega Misión ECO en Costas del Pacífico por Cercanía del Huracán Vance

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, debido a la presencia del huracán Vance, en interacción con otros fenómenos meteorológicos en el territorio terrestre, se prevén precipitaciones fuertes este domingo. Por dichas condiciones se desplegará una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en costas del Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de un sistema atmosférico en niveles medios y altos con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical provocará lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, así como precipitaciones fuertes con rachas de viento de 40 a 60 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila. Asimismo, canales de baja presión e inestabilidad en el interior del país ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste.

En las costas del Pacífico, la presencia del ciclón tropical Vance generará lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Ante estas condiciones y siguiendo la trayectoria prevista del fenómeno, la CNPC desplegará una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en los Puestos de Comando de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y articular acciones preventivas con los tres órdenes de gobierno.

Ante este panorama, la dependencia federal hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta a los avisos oficiales de las autoridades locales. "Las personas que habitan o transitan cerca de riberas, arroyos o cauces de agua deben monitorear permanentemente su entorno y evacuar de inmediato hacia zonas elevadas ante el primer indicio de crecida", subrayó.

Asimismo, recordó que es fundamental evitar cruzar a pie o en vehículo corrientes de agua, calles inundadas o puentes sumergidos, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar personas y vehículos. En regiones montañosas o con pendientes, es importante vigilar cualquier grieta o hundimiento en la tierra y alejarse de las zonas de ladera ante la sospecha de un deslizamiento.

En el caso de las comunidades costeras, se recomienda atender las restricciones de navegación y no acercarse a la zona de rompiente de olas.