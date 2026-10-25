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Protección Civil Despliega Misión ECO en Costas del Pacífico por Cercanía del Huracán Vance

El ciclón tropical generará lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco

Huracán VanceFoto: Reuters
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