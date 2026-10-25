Tiempo

Alertan por Lluvias con Descargas Eléctricas en 12 Estados del País

Autoridades pronosticaron que el huracán Vance traerá precipitaciones puntuales fuertes en zonas del occidente y sur mexicano, rachas de viento y oleaje elevado en Guerrero, Michoacán y Jalisco

Lluvias 25 octubre 2026Para el Valle de México, se prevé una mañana con ambiente fresco y bancos de niebla en la región. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+