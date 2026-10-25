Alertan por Lluvias con Descargas Eléctricas en 12 Estados del País

Los efectos del ciclón Vance en el Pacífico, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, así como canales de baja presión causarán lluvias fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas en 12 estados del país para este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el noroeste de México será afectado por el flujo de la corriente en chorro subtropical, lo que generará precipitaciones intensas, viento con rachas de 40 a 60 km/h y hasta torbellinos en Chihuahua.

Además, el huracán Vance, que hasta esta madrugada se ubicó en la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, traerá lluvias lluvias puntuales fuertes en zonas del occidente y sur mexicano, rachas de viento y oleaje elevado en costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este y sureste) y Durango (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz (centro), Puebla (sureste), Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Sinaloa.

De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Nuevo León (este), Tamaulipas (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y muy bajas en:

De -5 a 0 °C durante la madrugada: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se prevé una mañana con ambiente fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente frío a muy frío en zonas altas.

Para la tarde se espera ambiente templado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 11 a 13 °C y la máxima de 18 a 20 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 16 a 18 °C y la mínima de 8 a 10 °C.

ASJ