Sociedad

Temblor en México Hoy 25 de Octubre 2026: ¿Dónde fue el Sismo y de qué Magnitud?

El país registra temblores constantes porque está ubicado en una región donde interactúan cinco placas tectónicas

sismoEl país registra temblores constantes porque está ubicado en una región donde interactúan cinco placas tectónicas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
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