Temblor en México Hoy 25 de Octubre 2026: ¿Dónde fue el Sismo y de qué Magnitud?

México registra sismos todos los días, principalmente en el sur del país y algunos pueden sentirse en la capital cuando tienen suficiente intensidad.

El territorio nacional se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

Los grandes terremotos ocurren principalmente por la subducción, un proceso en el que una placa tectónica se hunde debajo de otra, acumula energía y la libera de forma repentina.

En la CDMX, la alerta sísmica puede dar aviso antes de que se sienta un temblor con epicentro lejano, como en Guerrero, Oaxaca o Chiapas. Sin embargo, cuando el sismo se origina cerca de la capital, el movimiento es sorpresivo y no hay ninguna alerta previa.

Sismos hoy

Este domingo 25 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado estos temblores.

A las 17:42 horas hubo un sismo de magnitud 4.0, 16 km al este de Matías Romero, Oaxaca, a una profundidad de 111 km.

A las 15:51 horas hubo un sismo de magnitud 4.0, 33 km al noroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 32 km.

A las 14:13 horas hubo un sismo de magnitud 4.0, 136 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 17 km.

A las 11:40 horas hubo un sismo de magnitud 4.1, 27 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 62 km.

A las 07:45 horas hubo un sismo de magnitud 4.1, 47 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 5 km.

A las 04:14 horas hubo un sismo de magnitud 4.0, 87 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, a una profundidad de 16 km.

A las 03:48 horas hubo un sismo de magnitud 4.0, 28 km al noreste de Cacahoatán, Chiapas, a una profundidad de 174 km.

A las 02:06 horas hubo un sismo de magnitud 4.1, 134 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 km.

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¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

Ante la activación de la Alerta Sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma y actuar de acuerdo con las rutas de evacuación previamente identificadas.

Las autoridades recomiendan tener preparado un plan familiar de protección civil, identificar las rutas de evacuación y considerar las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

¿Por qué tiembla en Chiapas y Guerrero?

Los sismos en Chiapas y Guerrero son recurrentes debido a que se ubican en el punto de encuentro de tres placas tectónicas: la del Caribe, de Cocos y de Norteamérica. El territorio guerrerense solo abarca estas últimas dos, pero Chiapas está en el punto de encuentro de las tres.

Cuando esas placas chocan, se producen movimientos de gran magnitud en la corteza terrestre que genera alarmas no solo en el epicentro del sur del país y Centroamérica, sino por su expansión hasta los estados del centro.

La placa de Cocos se desplaza constantemente desde el oceáno Pacífico hacia el continente americano, mientras interacciona con la placa continental de Norteamérica, sobre la cual está la mayoría del territorio mexicano. En tanto, la placa del Caribe está en parte de la zona sur de Chiapas y colinda con la frontera de Guatemala.

El proceso que desencadena los sismos en la costa chiapaneca se denomina subducción. Eso ocurre cuando la placa de Cocos se mueve lentamente y se mete por debajo de las placas de Norteamérica y del Caribe.

ASJ