Pumas Empata con Tigres en el Homenaje a Hugo Sánchez por 50 Años de su Debut

Tras un emotivo homenaje al legendario goleador Hugo Sánchez por los 50 años de su debut, los Pumas empataron 1-1 con los Tigres, en el estadio Olímpico Universitario por la decimocuarta jornada del Apertura 2026 mexicano.

Hugo Sánchez debutó con los Pumas de la UNAM el 23 de octubre de 1976 a los 18 años, coincidentemente ante los Tigres.

El prolífico goleador caminó en pasillo hacia el centro del campo donde saludó a cada jugador de los Pumas hasta que llegó al portero costarricense Keylor Navas, quien lo recibió con un abrazo efusivo.

Sánchez y Navas, históricas figuras de la Concacaf, vivieron épocas exitosas con el Real Madrid.

En la tribuna superior del estadio apareció una manta horizontal con el nombre de Hugo Sánchez en letras mayúsculas y luminosas. Y en la pantalla fueron proyectados algunos de sus goles espectaculares con los felinos.

Los Pumas salieron a calentar con un jersey conmemorativo con la silueta de Hugol ejecutando una tijera, el remate que lo caracterizó.

"Eres un ejemplo para las juventudes, y estamos muy orgullosos de ti en el Club Universidad", dijo Luis Raúl González, presidente de los Pumas, al entregarle un reconocimiento.

El paraguayo Robert Morales (56') adelantó a los Pumas. El argentino Juan Brunetta igualó por los Tigres (76').

Dirigidos por el argentino Esteban Solari, los Pumas (12º) llegaron a 17 puntos.

Los Tigres (14º) del entrenador mexicano Víctor Manuel Vucetich arribaron a 15 unidades.

El Toluca (3º) empató de visita 1-1 con el León (5º) en el estadio Nou Camp con un gol del delantero uruguayo Federico Viñas.

En este duelo de equipos dirigidos por entrenadores argentinos, el Toluca de Antonio Mohamed llegó a 23 unidades.

Los Diablos Rojos del Turco Mohamed tramitaron su cuarto empate en una racha de seis partidos consecutivos sin ganar.

"En el segundo tiempo volvimos a mostrar cosas como equipo, y eso me reconforta porque estamos recuperando formas físicas y modismos que habíamos dejado, lo que me sigue preocupando es que los rivales nos llegan con muy poco", dijo Mohamed.

Adiestrado por Javier Gandolfi, el León tiene 22 puntos.

La Fiera desplegó un contragolpe que terminó en el 1-0 con una definición de José Alvarado (12') en el área.

Viñas (44') hizo el 1-1 para el Toluca con un remate en el corazón del área que se le escapó al portero.

En su primer semestre con los Diablos Rojos, esta es la segunda vez que el delantero uruguayo enfrenta y le anota al León, al que defendió entre 2023 y 2024.

En septiembre, en las semifinales de la Leagues Cup, Viñas le marcó al León el 2-0 definitivo y no lo festejó, tal como lo prometió en la víspera del partido como respeto a la etapa que vivió con La Fiera.

Este sábado, el delantero uruguayo sí festejó en el estadio leonés, pero moderó su celebración ante el reclamo de los aficionados locales que le lanzaron vasos y líquidos.

En su regreso al fútbol mexicano, Viñas lleva 10 goles con el Toluca: siete en la liga mexicana y tres en la Leagues Cup.

En el estadio BBVA, el Guadalajara (2º) de Gabriel Milito venció a domicilio 1-0 al Monterrey (7º) de Matías Almeyda.

Las Chivas de Milito llegaron a 26 puntos y quedaron a uno del líder América, que el domingo recibirá al Pachuca y además tiene un partido pendiente.

Los Rayados de Almeyda se estancaron con 20 unidades.

Este partido marcó el reencuentro de las Chivas con Almeyda. El Pelado dirigió al equipo rojiblanco entre 2015 y 2018; en ese lapso ganaron cinco títulos, incluidos una Liga mexicana y una Liga de Campeones de la Concacaf.

"En Chivas conocemos muy bien a Matías, es la primera vez que nos enfrentamos, siempre es difícil jugar contra sus equipos porque neutralizan muy bien con sus acciones defensivas", dijo Milito.

Roberto Alvarado hizo el gol para el triunfo del Rebaño con un tiro cruzado en el área.

ASJ