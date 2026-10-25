Deportes

Pumas Empata con Tigres en el Homenaje a Hugo Sánchez por 50 Años de su Debut

En otros resultados de la Jornada 14, Federico Viñas salvó al Toluca de la derrota ante León, y Chivas venció de visita al Monterrey

PumasLos Pumas llegaron a 17 puntos y se ubicaron en el puesto 12 de la tabla general. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+