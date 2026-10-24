Fórmula 1: Kimi Antonelli Logra la Pole Position del GP de Estados Unidos

Aún quedan seis carreras en la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero este fin de semana, durante el Gran Premio de Estados Unidos, podríamos tener al nuevo piloto campeón. Kimi Antonelli, conductor de la escudería Mercedes, ha tenido un rendimiento sensacional y está muy cerca de conquistar el que sería su primer título en el Campeonato de Pilotos y hoy ha dado un paso más en esa dirección.

Antonelli, de apenas 20 años de edad, ha dominado la temporada con un registro de ocho triunfos y lidera el Campeonato de Pilotos con 340 puntos, muy por encima del segundo lugar que es George Russell, también de Mercedes, que tiene 238.

En la qualy del GP de Estados Unidos, Kimi Antonelli obtuvo la pole position por lo que arrancará la gran carrera del domingo en el primer lugar y por detrás de él estarán los dos pilotos de Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar. Esta es la séptima ocasión en la que el italiano saldrá en la posición de honor en lo que va del año.

Esta diferencia que ha tenido Mercedes con respecto al resto de los equipos en la temporada 2026 tiene a Kimi Antonelli al borde de conseguir su primer título y este fin de semana podría culminar la hazaña, pero para ello deberá contar con una serie de combinaciones.

Primero que nada, si Antonelli quiere levantar el trofeo de la Fórmula 1 al finalizar el Gran Premio de Estados Unidos, deberá ganar la carrera. Además, el italiano también tiene que esperar a que su co-equipero Russell acabe en la novena posición o más abajo y que Lewis Hamilton, de Ferrari, no termine la carrera superior al quinto lugar.