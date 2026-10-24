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Fórmula 1: Kimi Antonelli Logra la Pole Position del GP de Estados Unidos

El piloto de Mercedes podría coronarse este fin de semana como nuevo ganador del Campeonato de Pilotos en la F1

Kimi Antonelli celebra la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos 2026Kimi Antonelli celebra la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 | Foto: Reuters
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