Decomisan Cerca de 20 Kilogramos de Cristal en Sabinas, Coahuila

En una acción de vigilancia en el ejido Sabinas, elementos de la Policía Estatal de Coahuila aseguraron cerca de 20 kilogramos de metanfetamina, conocida como cristal.

Durante un patrullaje preventivo, los oficiales le marcaron el alto al conductor de un vehículo compacto para realizar una revisión de rutina. Al inspeccionar la unidad, detectaron irregularidades en el asiento trasero, donde localizaron 38 paquetes que contenían la droga.

El conductor, un hombre mayor de edad, fue detenido en el lugar por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. El aseguramiento del narcótico representa un decomiso importante en la Región Carbonífera.

El detenido, la droga y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica