Seguridad

Decomisan Cerca de 20 Kilogramos de Cristal en Sabinas, Coahuila

Elementos de la Policía Estatal aseguraron la droga durante un patrullaje preventivo

Decomisan Cerca de 20 Kilogramos de Cristal en Sabinas, CoahuilaEl detenido, la droga y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Foto: Fiscalía

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+