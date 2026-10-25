Neutralizan a 'El Meny', Objetivo Prioritario y Detienen a Cuatro Personas en Sonora

Tras un operativo coordinado, se informó la detención de cuatro generadores de violencia y la neutralización de Francisco “N”, alias “El Meny Carranza”, considerado objetivo delictivo prioritario en Sonora.

“El Meny”, mantenía vínculos con Salú Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis” o “El Fantasma”, identificado como presunto líder de “Los Fantasmas”.

Los hechos ocurrieron tras los trabajos de inteligencia naval en inmediaciones del poblado de San Antonio, donde se lograron las capturas de los civiles armados tras atacar a los elementos de seguridad con disparos de arma de fuego.

La agresión fue repelida en estricto apego a los protocolos de actuación correspondientes y se utilizó apoyo aéreo de dos helicópteros y una aeronave, además de equipos terrestres.



En el lugar se aseguraron cinco armas largas, dos armas cortas, 45 cargadores de diversos calibres, cartuchos, cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa con marihuana.



Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que sea definida su situación legal.

