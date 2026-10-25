Seguridad

Neutralizan a 'El Meny', Objetivo Prioritario y Detienen a Cuatro Personas en Sonora

Durante el operativo se aseguraron vehículos, armamento y droga

Neutralizan a “El Meny”, Objetivo Prioritario y Detienen a Cuatro Personas en SonoraNeutralizan a “El Meny”, Objetivo Prioritario y Detienen a Cuatro Personas en Sonora. Foto: Semar

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