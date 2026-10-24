Muere Hombre de la Tercera Edad en Colonia Plan de Ayala en Torreón, Coahuila
El reporte se realizó luego de que una vecina del sector encontró al adulto mayor inconsciente
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Un hombre de la tercera edad perdió la vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Plan de Ayala, en Torreón.
La tarde de este sábado, a las 15:56 horas, se recibió un reporte a través del sistema de emergencias 911 sobre un hombre inconsciente en una vivienda de la calle Lázaro Cárdenas. De acuerdo con el reporte, una vecina alertó a las autoridades luego de encontrarlo tendido en el piso y sin responder.
El fallecido fue identificado como Pedro de la O Castillo, de 76 años de edad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Agentes de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Región Laguna I, tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley.
De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento podría deberse a causas naturales; sin embargo, será la necropsia la que determine con exactitud la causa de muerte.