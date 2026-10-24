Seguridad

Muere Hombre de la Tercera Edad en Colonia Plan de Ayala en Torreón, Coahuila

El reporte se realizó luego de que una vecina del sector encontró al adulto mayor inconsciente

Muere Hombre de la Tercera Edad en Colonia Plan de Ayala en Torreón, CoahuilaEl hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley. Foto: N+

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