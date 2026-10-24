Muere Hombre de la Tercera Edad en Colonia Plan de Ayala en Torreón, Coahuila

Un hombre de la tercera edad perdió la vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Plan de Ayala, en Torreón.

La tarde de este sábado, a las 15:56 horas, se recibió un reporte a través del sistema de emergencias 911 sobre un hombre inconsciente en una vivienda de la calle Lázaro Cárdenas. De acuerdo con el reporte, una vecina alertó a las autoridades luego de encontrarlo tendido en el piso y sin responder.

El fallecido fue identificado como Pedro de la O Castillo, de 76 años de edad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Región Laguna I, tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicaría la necropsia de ley.

De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento podría deberse a causas naturales; sin embargo, será la necropsia la que determine con exactitud la causa de muerte.