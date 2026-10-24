Detienen a 3 Integrantes de Banda Ligada a 17 Robos de Relojes y Artículos de Lujo en CDMX

Una persecución en la colonia Morelos terminó con la detención de tres personas ligadas con robo de relojes y artículos de lujo a comensales de la Ciudad de México, además de dejar como saldo mortal a una persona que transitaba por el sitio.

Los hechos, ocurridos en la alcaldía Venustiano Carranza, sucedieron luego de que oficiales del C2 detectaron un vehículo vinculado a hechos delictivos en restaurantes de la capital, por lo que se dio aviso a personal de la zona.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, al darse cuenta de la presencia de los policías, los tripulantes intentaron huir, lo que generó la persecución que terminó en las calles de Tapicería y Herreros en la colonia Morelos.

Sin embargo, al tratar de esquivar una patrulla que le habría cerrado el paso, el automovilista aparentemente perdió el control e impactó a una persona que iba por la zona. Pese al llamado de los servicios de emergencia, la víctima de aproximadamente 55 años de edad fue declarada sin signos vitales.

El titular de la SSC-CDMX expresó sus condolencias por la persona fallecida luego de estos hechos, sin que al momento se haya dado a conocer de manera oficial su identidad.

Después de la persecución, hubo una riña entre civiles y policías, pues acusaron a los agentes que habrían cerrado el paso al vehículo de haber provocado el atropellamiento que terminó con un saldo mortal.

Un hombre y dos mujeres fueron detenidos luego de estos hechos y puestos a disposición de autoridades para determinar su situación jurídica.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se trata de tres personas que estarían relacionadas con una banda delictiva presuntamente vinculada con al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo a comensales en la Ciudad de México.

Específicamente, se trataría de eventos que ocurrieron entre noviembre del 2023 y octubre del 2026.

El automóvil involucrado también fue puesto a disposición de las autoridades para la carpeta de investigación correspondiente.