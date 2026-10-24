Seguridad

Detienen a 3 Integrantes de Banda Ligada a 17 Robos de Relojes y Artículos de Lujo en CDMX

Una persecución en la alcaldía Venustiano Carranza terminó con la detención de un hombre y dos mujeres; una persona que transitaba por la zona falleció

Un vehículo particular involucrado en una persecución en la colonia Morelos, CDMX.Un vehículo particular quedó impactado durante una persecución en la colonia Morelos, CDMX. Foto: N+

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Tres detenidos tras persecución en Venustiano Carranza por robos de lujo. La tragedia golpea con la muerte de una persona. Conoce los detalles.

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