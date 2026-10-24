Seguridad

Denuncian Presunto Envenenamiento de Gatos en el Parque Alcalde, Guadalajara

Integrantes de un colectivo señalan la muerte de 20 felinos y piden mayor vigilancia; ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco para esclarecer los hechos

Presunto envenenamiento de gatosDenuncian el presunto envenenamiento de animales en Guadalajara. Foto: N+

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20 gatos muertos en el Parque Alcalde, Guadalajara. Colectivo de protección animal sospecha envenenamiento y exige cámaras y vigilancia

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