Denuncian Presunto Envenenamiento de Gatos en el Parque Alcalde, Guadalajara

Integrantes del Comité de Protección Animal del Parque Alcalde denunciaron el presunto envenenamiento de alrededor de 20 gatos que rondan por las inmediaciones del parque, en Guadalajara, luego de encontrar a varios felinos sin vida y detectar restos de alimentos dispersos en la zona.

De acuerdo con los integrantes del colectivo, desde hace aproximadamente dos semanas comenzaron a notar que cada vez había menos gatos en el lugar. Fue entonces cuando encontraron los cuerpos de los animales y observaron sobres de comida que no habían colocado ellos, lo que despertó sospechas sobre un posible envenenamiento.

Según lo declarado por el colectivo, serían 20 los animales afectados. Dennise, integrante del colectivo, explicó que encontraron alimentos que no correspondían a los que ellos acostumbran dejar para los felinos.

“Nosotros no dejamos ahí tirados los sobrecitos, o sea, no eran de nosotros que venimos a darles de comer. Y también, por fuera, se encontraron croquetas que nosotros no les dejamos afuera. Eso fue lo raro y empezamos, pues, a ver gatitos, pues ya, ya muertos”, declaró.

Los integrantes del colectivo acuden regularmente al parque para alimentar a los gatos y brindarles los cuidados necesarios, como vacunación y atención médica cuando lo requieren. Sin embargo, al detectar croquetas y residuos de alimentos en otras áreas del parque, encendieron las alertas. La situación también fue advertida por locatarios de la zona.

Alén Padilla, locataria de la zona, compartió: “Han aparecido como pedacitos de pellejito de pollo. No te puedo decir que sea exactamente que tengan algo, veneno o algo para los animalitos, pero antes no, nunca habíamos visto que hubiera tantos los pedacitos tirados por toda la banqueta de enfrente”, comentó.

Por su parte, Luis Sánchez, integrante del colectivo de protección animal, señaló que buscan mayor vigilancia en el parque, debido a la falta de cámaras y señalamientos que prohíban acciones contra los animales. También indicó que, además del presunto envenenamiento, suelen enfrentarse al abandono de gatos en el lugar.

“Nosotros lo que buscamos es vigilancia, porque desgraciadamente en el parque no hay una vigilancia como tal, no hay cámaras, menos donde están los gatos" agregó.

Ante estos hechos, ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, los integrantes del colectivo mantienen una vigilancia constante para proteger a los felinos.

Además, la mañana del sábado 24 de octubre canalizaron a algunos gatos para que fueran dados en adopción a familias responsables que puedan brindarles los cuidados necesarios.