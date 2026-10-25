Dos Vehículos Caen a Barranco en Curva de Carretera Ensenada-Tecate; Hay un Herido

Dos vehículos cayeron a un barranco tras un accidente de tránsito registrado en la carretera Ensenada-Tecate, a la altura del kilómetro 100, en las curvas de San Antonio de las Minas.

De acuerdo con información preliminar, en el percance estuvo involucrado inicialmente un tráiler; sin embargo, un reporte posterior confirmó que fueron dos vehículos los que cayeron al barranco.

El saldo fue de una persona lesionada, un hombre de 56 años que conducía un vehículo blanco. El conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad y presentó lesiones leves que no requirieron traslado hospitalario.

En cuanto al ocupante del vehículo negro, se informó que se retiró del lugar antes de recibir una valoración médica.

Al sitio se dirigían dos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana y una unidad de rescate del Departamento de Bomberos para atender la emergencia.

APG