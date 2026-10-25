Accidentes

Dos Vehículos Caen a Barranco en Curva de Carretera Ensenada-Tecate; Hay un Herido

Un conductor de 56 años presentó lesiones leves, el ocupante de otra unidad se retiró del sitio antes de ser valorado

Dos Vehículos Caen a Barranco en Curva de Carretera Ensenada-Tecate; Hay un HeridoDos Vehículos Caen a Barranco en Curva de Carretera Ensenada-Tecate; Hay un Herido | Foto: Cruz Roja

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