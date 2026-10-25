Uriel Reyes de ‘Relatos de la Noche’: ‘La Muerte Está Más Cerca de lo que Nos Gusta Admitir’

Uriel Reyes, creador de 'Relatos de la Noche', presenta su segundo libro, 'Nuestra muerte escondida', donde aborda temáticas urgentes, como el encarecimiento de la vivienda, entre relatos que se desarrollan en terrenos fantasmagóricos y mágicos.

A la par de su exitosa producción de audio, que es la más escuchada en México, Reyes regresa a la literatura con textos en los que se acerca más a preocupaciones personales, las cuales no distan de lo universal.

"Hay muchos personajes que tienen mucho de mí, que reaccionan como yo, que se enfrentan a los mismos miedos que tengo yo y eso fue un ejercicio bastante enriquecedor. Creo que sí le da al libro un tono mucho más personal, aunque no haya ninguna historia autobiográfica. Siento que son personajes muy cercanos a mí y también que pueden lograr mucha empatía de la gente que lea.

"Si bien es un libro donde hay brujas, fantasmas, hadas y duendes, es un libro que está lleno de miedos muy presentes en la vida del México actual. Hay pobreza, hay crimen organizado, hay mucha violencia, hay terror inmobiliario, hay terror a perder tu casa, a no tener donde dormir. Creo que es un libro con muchos fantasmas, con muchos entes, pero también lleno de miedos muy cercanos que pueden ser también muy personales, pero que al mismo tiempo, al ser tan personales, pueden conectar con mucha gente. Entre más particulares somos al momento de escribir, más universales nos volvemos", dijo en entrevista para N+.

Y es que algunos de los temas que generan inquietudes y temor entre los lectores en la actualidad no están siempre relacionados con un mundo mágico, sino con los riesgos reales y cercanos: aquellos que incluso están generando protestas de gran calado en varias regiones del mundo.

"Tuve la oportunidad de visitar Madrid a principios del año pasado y siempre me gusta encontrar libros de terror, de escritores jóvenes del lugar en el que estoy, y me sorprendió mucho que los jóvenes en España estén escribiendo del terror a no tener una casa o a perder la casa que habitaron cuando niños. Es un problema que siento que conecta mucho también con lo que estamos viviendo en lugares como Ciudad de México, como Tijuana y como muchas ciudades a veces no tan grandes, pero el problema de la gentrificación, el problema de perder los hogares que alguna vez fueron de nosotros y se van convirtiendo en espacios para rentas temporales.

Reyes recuerda que el terror ha servido desde hace mucho tiempo para retratar el momento en el que vivimos. Y cita a George Romero como uno de los autores que han llevado el terror de la realidad a la ficción.

"El horror siempre ha sido un gran vehículo para hablar de una situación actual, para representar un momento en la historia, y creo que en este libro sí represento mucho más del México en el que me toca escribirlo. No sé si en 20 años, si alguien se topa con el libro, seguiría siendo actual o va a ser un retrato de este momento en el tiempo".

Para el podcaster y escritor, todas las personas que en algún momento han mandado una para 'Relatos de la Noche' son, a su vez, coautoras de este libro "por todo lo que me ha dado", indicó.

Y una de estas preocupaciones personales que el autor pudo retratar en estas historias fue la soledad.

“Me han dicho que hay muchos personajes solitarios, que hay mucha soledad, y digo: la soledad es algo que yo disfruto, pero también es uno de mis miedos: una vida en la que ya no estén los amigos, la familia; una vida en la que te toque sobrevivir a todos los que quieres es un miedo profundo que descubrí a raíz de los cuentos de este libro”.

Reyes señala que estos cuentos son parte de un mismo universo. Todos coexisten en esa realidad donde todo esto es posible. Donde un niño puede convivir con criaturas que se acercan a los cementerios de noche para comerse los cuerpos y que no tiene que describir a los lectores qué es lo que son porque simplemente existen.

“Es un universo donde hay edificios donde la gente tiene que ir y mudarse y convivir con los fantasmas como si fueran mascotas, porque cada departamento tiene uno; entonces hay mucha magia en este universo, hay mucho horror, pero también hay personajes entrañables”.

“La muerte está presente en todo momento”

Una pequeña cita de la película ‘Macario’ es la que da nombre al libro; sin embargo, ese breve fragmento guarda la fuerza para conectar los relatos.

“Desde que nacemos ya traemos la muerte escondida y está presente en cada momento”.

“Creo que eso es algo que tienen en común todas las historias. La muerte está permanentemente presente, acechando, asomándose y creo que era lo que más abrazaba el libro por completo”, recordó.

“Escribir este libro me hizo pensar en todas las formas en las que convivimos con la muerte todo el tiempo sin darnos cuenta. Generalmente pensamos en ella como algo que está esperando al final de nuestra vida, pero también están las personas que ya no vemos, en los lugares que hemos dejado atrás, a los que no volvemos. En las cosas que dejamos de ser hay pequeñas muertes que vamos acumulando y que de alguna manera nos acompañan, y creo que eso es lo que más me interesaba explorar en este libro, la muerte como algo que está mucho más cerca de nosotros de lo que nos gusta admitir o de lo que nos puede incomodar tal vez pensar”, dijo.

No obstante, pese a los retos personales y creativos que representó ‘Nuestra muerte escondida’, también significó un camino de aprendizajes.