Paro Nacional de Transportistas: Estas son las Carreteras que Podrían Ser Afectadas en México

Transportistas anunciaron un Paro Nacional indefinido a partir del lunes 26 de octubre para exigir mayor seguridad en carreteras y una reducción en los costos de peaje. Estas son las principales vialidades donde se registrarán concentraciones y movilizaciones.

El Paro Nacional convocado por organizaciones de transportistas para el lunes 26 de octubre podría generar afectaciones en carreteras federales, autopistas y corredores logísticos de distintos estados de México, en medio de las exigencias del sector por mejores condiciones de seguridad y menores tarifas de peaje.

La movilización contempla la suspensión de operaciones y manifestaciones en distintas vías de comunicación del país, de acuerdo con los anuncios difundidos por representantes del sector, incluida la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Durante una conferencia de prensa celebrada el viernes previo a la protesta, representantes de organizaciones transportistas estimaron que alrededor de un millón de trabajadores podrían participar en las movilizaciones.

El Gobierno Federal busca frenar la movilización. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado al diálogo, así como la instalación de mesas para atender sus planteamientos por las vías institucionales.

Propuso la instalación de una mesa de diálogo para escuchar sus demandas y avanzar en la construcción de acuerdos, esto con el fin de evitar afectaciones a la ciudadanía, el tránsito y el transporte de mercancías.

¿Cuáles son las carreteras que se verán afectadas por el paro?

Estos son los puntos de concentración de los transportistas desde el Estado de México, hasta Tamaulipas, Durango y Chihuahua, en donde destacan carreteras, autopistas y caminos afectados:

La convocatoria difundida enlista a Canacar, HAMOTAC, CONATRAM y la Organización Integradora de México y otros transportistas del país.

Puntos de concentración en el Estado de México y accesos a la CDMX

HAMOTAC difundió diez puntos de referencia en el Estado de México, sobre los principales accesos a la capital:

Caseta Tepotzotlán, en la autopista México–Querétaro (57D).

Caseta Chamapa, en dirección al AIFA (Chamapa–Lechería).

Caseta México–Pachuca (85D).

Caseta Ecatepec–Pirámides.

Caseta Texcoco / La Cuchilla, en el Peñón–Texcoco (136D).

Caseta San Marcos, en Chalco, sobre la México–Puebla (150D).

Caseta El Dorado, en la Toluca–Ixtlahuaca (55D).

Caseta Toluca / La Marquesa, en la México–Toluca (15D).

Caseta Arco Norte, en la México–Pachuca.

Caseta Arco Norte, en la México–Tulancingo.

Carretera México–Querétaro: punto de encuentro en La Ford, en dirección a la Ciudad de México. Horario: 8:00 horas.

Toluca: concentración en avenida Morelos, frente a la Torre Bicentenario, para avanzar hacia la caseta de El Dorado, en la carretera Toluca–Atlacomulco, en dirección a la Ciudad de México. Horario: 7:00 horas.

Circuito Exterior Mexiquense, carretera a Texcoco y carretera a Chalco.

Además, se prevén concentraciones en otros caminos, autopistas, carreteras en el resto del país:

Baja California

Carretera al Aeropuerto.

Campeche

Periférico Pablo García y Montilla.

Chiapas

Carretera San Cristóbal de las Casas–Tuxtla Gutiérrez.

Chihuahua

Carretera Chihuahua–Juárez.

Carretera Gómez Palacio–Chihuahua.

Coahuila

Carretera a Monterrey.

Durango

Carretera Gómez Palacio–Chihuahua.

Carretera Ciudad Lerdo–Durango.

Estado de México

Autopista México–Querétaro.

Carretera México–Toluca.

Carretera Toluca–Atlacomulco.

Autopista México–Pachuca.

Autopista México–Tuxpan.

Arco Norte.

Guanajuato

Carretera federal 45.

Eje Metropolitano.

Michoacán

Periférico Paseo de la República.

Periférico Independencia.

Periférico Sur.

Periférico Revolución.

Avenida Madero Poniente.

Salida a Charo (distribuidor vial).

Morelos

Autopista México–Acapulco.

Autopista Siglo XXI.

Autopista Chalco–Cuautla.

Nayarit

Carretera federal México 15D, tramo Guadalajara–Tepic.

Carretera federal México 15D, tramo Tepic–Guadalajara.

Nuevo León

Carretera Nacional.

Carretera a Laredo.

Carretera a Saltillo.

Puebla

Autopista México–Puebla.

Autopista Puebla–Orizaba.

Carretera Acatzingo–Esperanza.

Querétaro

Autopista México–Querétaro.

San Luis Potosí

Periférico Norte.

Tramo San Luis Potosí–Santiago de Querétaro. (Ubicación por confirmar.)

Sinaloa

Carretera Culiacán–Mazatlán.

Libramiento de Mazatlán.

Sonora

Carretera Hermosillo–Nogales.

Tabasco

Tramo Cárdenas–Coatzacoalcos. (Ubicación y denominación por confirmar.)

Tamaulipas

Carretera Nacional Nuevo Laredo–Monterrey.

Prolongación Reforma.

Avenida de la Industria.

Tlaxcala

Carretera Apizaco–Tlaxcala.

Carretera Calpulalpan–Apizaco.

Arco Norte.

Veracruz

Carretera federal Xalapa–Veracruz.

Carretera Perote–Banderilla.

Carretera federal Las Tinajas–Córdoba.

Autopista Córdoba–Veracruz.

Carretera 185, tramo Coatzacoalcos–Minatitlán (Las Matas).

Zacatecas

Carretera federal 45D.

Es importante señalar que las autoridades y representantes han señalado que esta es una movilización pacífica, por lo que las unidades se colocarán a la orilla de carreteras y autopistas o circularán a baja velocidad, pero no realizarán ningún tipo de bloqueos totales ni se prevé que tomen casetas.

¿Qué exigen los transportistas?

Las organizaciones convocantes plantean dos demandas principales: reforzar la seguridad en carreteras y caminos, ante los riesgos que enfrentan los operadores durante sus recorridos, y reducir los costos de peaje que inciden en los gastos de operación del transporte de carga.

El anuncio de un paro indefinido también ha generado preocupación por sus posibles repercusiones en la distribución de mercancías, debido al papel del autotransporte en el abastecimiento de productos y el funcionamiento de las cadenas logísticas.

Ante las movilizaciones previstas para el lunes 26 de octubre, se recomienda consultar los reportes viales y los avisos oficiales antes de salir a carretera, anticipar posibles retrasos y considerar rutas alternas cuando las condiciones lo permitan.

TLS