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Paro Nacional de Transportistas: Estas son las Carreteras que Podrían Ser Afectadas en México

Transportistas descartaron que se vayan a realizar bloqueos o tomas de casetas durante las manifestaciones

Protesta de trasnportistas 24102026Protesta de transportistas en Edomex. Foto: Cuartoscuro

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Paro Nacional de transportistas: ¿Qué carreteras en México podrían verse afectadas? Descubre las demandas del sector y cómo podrían impactar tu viaje.

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