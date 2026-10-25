'No Queremos Corrupción en la Cuarta Transformación', Dice Claudia Sheinbaum en Apatzingán

Durante una visita por Apatzingán, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los principios de la llamada Cuarta Transformación, entre los que destacó el rechazo a la corrupción.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo la mandataria durante un evento de entrega de más de 500 créditos de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) para mujeres emprendedoras.

El acto, que también ocurrió en el 212 aniversario de la Constitución de Apatzingán, la presidenta hizo un breve recuento de la historia de México, desde la época de la Independencia hasta la fecha.

Al hablar sobre la llamada ‘Cuarta Transformación’, Claudia Sheinbaum recordó los principios que dijo rigen a este movimiento.

“Por el bien de todos, primero los pobres”, recordó la presidenta mexicana desde Apatzingán, al tiempo que dijo que se trata de un pensamiento humanista y también lo recordó como un modelo económico.

También destacó “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, donde destacó el tener gobiernos cercanos a la gente, y dio como referencia la reforma al Poder Judicial, donde señaló que la elección de los jueces fue hecha por habitantes.

Finalmente, uno de los principios que destacó fue cuando mencionó que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y rechazó la corrupción al tiempo que dijo que la autoridad moral proviene de la honestidad.

Esto ocurre mientras la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, enfrenta una investigación por anomalías, como supuestos conflictos de interés y presuntos actos de corrupción.

FINABIEN informó que, tras este evento en el que la mandataria estuvo acompañada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se superó la entrega de 56,500 créditos sin intereses para mujeres en Michoacán.