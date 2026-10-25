Política

'No Queremos Corrupción en la Cuarta Transformación', Dice Claudia Sheinbaum en Apatzingán

En un evento de entrega de créditos en Apatzingán, la presidenta Sheinbaum emitió un mensaje donde rechazó la corrupción durante su administración.

La presidenta Claudia Sheinbaum en ApatzingánLa presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega de créditos FINABIEN en Apatzingán, Michoacán. Foto: Financiera para el Bienestar México

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Durante el aniversario de la Constitución de Apatzingán, Sheinbaum enfatiza la lucha contra la corrupción y la importancia de un gobierno cercano al pueblo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+