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¿Cómo le fue a Santi Gimenez Hoy? Resultado del Porto vs Gil Vicente

El delantero mexicano llegó al equipo de los Dragones cedido a préstamo y su equipo actualmente es líder en la liga portuguesa

Santiago Gimenez con la camiseta del FC Porto en un partido de la liga de PortugalSantiago Gimenez con la camiseta del FC Porto en un partido de la liga de Portugal | Foto: Reuters

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