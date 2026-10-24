¿Cómo le fue a Santi Gimenez Hoy? Resultado del Porto vs Gil Vicente

El arranque de la temporada 2026-2027 no ha sido el mejor para Santiago Gimenez. El delantero mexicano no entró en los planes del AC Milan y fue cedido a préstamo al Porto, en donde se esperaba que rápidamente se convirtiera en un jugador titular y que sumara muchos minutos. Sin embargo, el presente del 'Bebote' no es del todo bueno y atraviesa una sequía goleadora importante.

En lo que va de la campaña, el atacante surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul solo ha participado en dos de los cuatro partidos de liga en los que ha sido convocado y lleva únicamente una anotación.

¿Cómo le fue hoy a Santi Gimenez con el Porto?

Hoy se jugó el partido Gil Vicente vs Porto, en donde una vez más Santi Gimenez arrancó como suplente. El primer tiempo, el equipo de los Dragones buscó abrir el marcador, pero los delanteros no estuvieron atinados en la zona de definición.

Para la segunda mitad, finalmenete cayó el primer gol del encuentro, cuando Borja Sainz puso el 0-1 en favor del Porto al minuto 63 y apenas diez minutos después ingresó a la cancha Santiago Gimenez.

El mexicano solo pudo disputar 19 minutos y durante ese tiempo completó 2 de sus 4 intentos de pase, recibió 2 faltas y perdió el balón 5 veces; el seleccionado nacional no remató a puerta en este compromiso.

Aún así, el Porto marcha líder de la liga portuguesa con 27 puntos. Los Dragones han tenido un comienzo perfecto de temporada en el campeonato local, pues llevan 9 triunfos en 9 partidos, habiendo anotado 21 goles.