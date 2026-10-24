Sociedad

Realizan Simulacro de Sismo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México

Usuarios desalojaron las instalaciones y se concentraron en zonas seguras con apoyo de personal de Protección Civil, como parte de un ejercicio preventivo

SimulacroRealizan simulacro en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Foto: N+
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