Realizan Simulacro de Sismo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México

Un simulacro de sismo se llevó a cabo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde usuarios desalojaron las instalaciones y se dirigieron a puntos seguros con apoyo de personal de Protección Civil.

El ejercicio contempló un escenario hipotético de sismo con epicentro en las costas de Guerrero y tenía como objetivo que las personas conocieran cómo actuar ante una emergencia de este tipo.

Durante el simulacro, los usuarios salieron de la terminal aérea y se concentraron en las áreas designadas como seguras. Algunos de ellos permanecieron con sus equipajes mientras siguieron las indicaciones del personal encargado de orientar el desalojo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Realizan Simulacro de Sismo en el AICM para Reforzar Protocolos de Emergencia

La actividad permitió poner en práctica los procedimientos de evacuación y la ubicación de los puntos de seguridad dentro del aeropuerto ante la posible ocurrencia de un sismo.

También acudieron algunos elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en áreas seguras y destinadas para situaciones de emergencia, sobre un carril de circulación de la avenida Carlos León, frente a la terminal.

"Es un ejercicio que se realiza constantemente aquí en el aeropuerto para salvaguardar la seguridad de los pasajeros. Hacemos un protocolo, procedimientos que se realizan y, obviamente, en conjunto con la Marina estamos ayudando y enseñando a los pasajeros para que puedan llevar este protocolo", informó Orlando Espinosa, elemento de Protección Civil.

Este simulacro no implica el cierre del aeropuerto o la cancelación de algún vuelo, ya que las operaciones continúan con normalidad, y se trató de un ejercicio de 15 minutos.