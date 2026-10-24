Seguridad

Joven de 16 Años Resulta con Lesiones tras Caer del Puente Tampico

Paramédicos de Voluntarios Zona Sur y Protección Civil de Ciudad Madero le brindaron atención prehospitalaria

Joven de 16 Años Resulta con Lesiones tras Caer del Puente TampicoMenor Lesionado tras Caer del Puente Tampico. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un joven de 16 años saltó del puente Tampico, sufriendo serias lesiones. Paramédicos y Protección Civil actuaron rápidamente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+