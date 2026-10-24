Joven de 16 Años Resulta con Lesiones tras Caer del Puente Tampico

Un joven de 16 años de edad resultó seriamente lesionado tras presuntamente saltar del puente Tampico y caer en el bulevar Emilio Portes Gil de la colonia Obrera.

De acuerdo a versiones de los paramédicos, recibieron una llamada de auxilio en donde, según, un jovencito se lanzó del puente contra el pavimento. Por lo que se trasladaron hasta el lugar de los hechos y le brindaron atención prehospitalaria.

Elementos de la Guardia Estatal se encargaron de acordonar el área para que los paramédicos pudieran realizar sus labores.

Personal de Voluntarios Zona Sur, en coordinación con Protección Civil de Ciudad Madero, se encargó de trasladar al lesionado a un nosocomio de la ciudad para recibir atención médica especializada.