Capturan a Carlos Iván “N”, Alias “El Chore”, Operador de Grupo Delictivo en Nogales, Sonora

Carlos Iván “N”, alias “El Chore”, de 38 años, identificado como operador de un grupo delictivo en Nogales, quien es requerido por autoridades estadounidenses por conspiración para importar fentanilo y metanfetamina; fue capturado por elementos de la Fiscalía del Estado en conjunto con la Fiscalía General de la República e Interpol.



Información oficial señala que la detención de este objetivo prioritario se registró el pasado 21 de octubre en Hermosillo, gracias a las labores coordinadas de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo desarrolladas.



Detalla que el requerimiento internacional está relacionado con una investigación por conspiración para importar fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos, por la cual el detenido es requerido por la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés.



Precisa que, una vez ejecutado el mandamiento, Carlos Iván “N” fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Hermosillo, donde quedó bajo el procedimiento de coordinación federal e internacional para su posterior traslado a la Ciudad de México e ingreso a un Centro Federal de Reinserción Social.