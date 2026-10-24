Seguridad

Capturan a Carlos Iván “N”, Alias “El Chore”, Operador de Grupo Delictivo en Nogales, Sonora

La detención de este objetivo prioritario se registró el pasado 21 de octubre en Hermosillo

Capturan a Carlos Iván “N”, alias “El Chore” Operador de Grupo Delictivo en Nogales, SonoraCapturan a Carlos Iván “N”, alias “El Chore”. Foto: FGJES

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