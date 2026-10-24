Trump Emite Voto en Elecciones de Medio Término en EUA; Obama Acusa 'Incompetencia' Histórica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, emitieron su voto adelantado este sábado en la oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach, Miami, para las elecciones de medio término, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

Trump confirmó a los medios que todo estaba bien mientras ingresaba a las instalaciones. Horas antes pidió a los ciudadanos de Florida y Michigan que acudieran a las urnas a votar de forma anticipada en los comicios.

"La votación anticipada presencial ya está en marcha en el gran estado de Florida. Si tiene una papeleta para votar por correo, entréguela de inmediato; de lo contrario, vaya a votar a los centros de votación ahora mismo", escribió Trump en su red Truth Social.

Por su parte, el examandatario Barack Obama criticó al presidente en un mitin realizado en Cleveland, acusándolo de una "incompetencia" histórica en Washington.

Trump escribió que los republicanos deben inundar a los demócratas de la izquierda radial con una participación masiva. Confirmó que se puede votar de manera anticipada en Nueva Jersey, en persona, hasta el 1 de noviembre.

A poco más de una semana de que se celebran las elecciones, el partido republicano se enfrenta a unas encuestas adversas, algunas de las cuales esta semana les han situado 10 puntos por detrás de los demócratas.

Pese a que los sondeos en Florida todavía muestran ventaja republicana, las medidas migratorias y el malestar por la situación económica están complicando el escenario para los republicanos en un estadio tradicionalmente fiel.