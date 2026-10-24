Internacional

Trump Emite Voto en Elecciones de Medio Término en EUA; Obama Acusa 'Incompetencia' Histórica

Durante esta jornada rumbo a los comicios, el exmandatario criticó a la actual administración

Trump y MelaniaDonald Trump acudió a realizar el voto anticipado en Florida. Foto: Reuters
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