Lula Cierra Campaña en Brasil y Afirma que Ganará la Presidencia ante Flávio Bolsonaro

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, reunió a miles de simpatizantes en Río de Janeiro en al víspera de la segunda vuelta de las presidenciales, y afirmó estar convencido de su victoria frente al senador opositor Flávio Bolsonaro.

"Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez", declaró Lula a los periodistas antes de emprender una marcha por la icónica franja de la playa de Copacabana.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y el hijo mayor del exgobernante ultraderechista Jair Bolsonaro se disputarán este 25 de octubre la Presidencia de Brasil en los comicios más ajustados de la historia reciente del país.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio fue el más votado con el 47% de los votos frente al 45% de su adversario.

Lula, quien busca su cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años, empezó este último día de campaña con un acto multitudinario en Río, donde sus seguidores se vistieron de rojo y extendieron un grande bandera brasileña.

Lula da Silva ondeando una bandera brasileña. Foto: Agencia EFE

El candidato del PT, vestido con gorra roja en la que estaba escrito su apellido Silva, también aprovechó para atacar a Flávio Bolsonaro, a quien acusó de "miciliano", en alusión a sus presuntos nexos con parientes de grupos paramilitares de Río.

Lula agradeció a la militancia por asumir la responsabilidad de la campaña después de la primera vuelta con actos multitudinarios en las calles y una gran movilización en redes sociales.

Cabe señalar que Lula viajará después a São Paulo, el mayor colegio electoral del país, para cerrar su campaña. Al mismo tiempo, Flávio marchó por la ciudad de Belo Horizonte. El senador se trasladará a Río, cuna política del bolsonarismo.