Internacional

Lula Cierra Campaña en Brasil y Afirma que Ganará la Presidencia ante Flávio Bolsonaro

Miles de simpatizantes acompañaron al mandatario en Río de Janeiro, un día antes de la segunda vuelta electoral

LulaLula da Silva cerró su campaña previo a las presidenciales. Foto: Reuters
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