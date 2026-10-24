Jóvenes Impulsan Protestas en Europa por Precariedad e Incertidumbre Ante el Futuro

Las protestas en Europa tienen en la juventud un motor clave de su movilización, con factores estructurales compartidos como el aumento de la precariedad y la constatación de que ya no existe la idea de que tendrán un futuro mejor que el de la generación pasada.

España, Francia, Portugal, Albania, Italia, Grecia o Serbia protagonizan titulares estas semanas con movilizaciones que han conectado también con demandas sindicales y que en algunos casos, como en ese primer país, se ha traducido en la convocatoria de una huelga general en noviembre.

"Existe una cuestión generacional importante, porque para amplios sectores de la juventud europea se está quebrando la expectativa de movilidad social ascendente (...) pero conviene no confundir protagonismo juvenil con protestas exclusivamente juveniles. Muchas tienen carácter intergeneracional", explica Gomer Betancor, sociólogo e investigador en la Universidad Nacional Española de Educación a Distancia.

La acampada en Madrid, que este 24 de octubre cumple cuatro semanas y se ha extendido a otras ciudades españolas, comenzó como reacción al desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen, que murió días después en el hospital. La reivindicación llegó al derecho a la vivienda y en la huelga del 11 de noviembre se luchará por el alza de los salarios, el refuerzo de la negociación colectiva o la mejora de las condiciones de trabajo.

Alejandra, de 18 años, estudiante de Trabajo Social, es una de las jóvenes que se ha instalado en la Puerta del Sol madrileña, quien afirma que han luchado juntos y resistiendo para conseguir sus demandas.

De acuerdo con el investigador del Real Instituto Elcano Jorge Tamames, los jóvenes fueron los primeros en salir a la calle, afirman que sus Estados sociales no tienen políticas específicas para ellos.

En Francia, las protestas se desencadenaron a finales de septiembre con estudiantes del instituto que denunciaban deterioro de la educación pública, mientras que en Grecia coincide con ese reclamo y con la queja contra el coste de la vida.

Mientras que en Albania, lo que empezó como una protesta contra los planes de venta de terrenos en un parque natural para un proyecto turístico vinculado al yerno de Donal Trump, Jared Kushner, se ha ampliado a una demanda de más democracia y transparencia.

Cabe señalar que en ambos países habrá elecciones a corto y mediano plazo: en Serbia, parlamentarias anticipadas este mes; en España, comicios generales igualmente anticipados en noviembre; en Francia, presidenciales en abril y mayo de 2027, e Italia, con fecha pendiente de confirmación, se esperan elecciones generales también el año entrante.

Por su parte, el Consulado General de México en Milán, invitó a la comunidad mexicana a mantener la calma, actuar con prudencia y a informarse a través de medios oficiales sobre manifestaciones y las medidas de seguridad que eventualmente determinen las autoridades, ante los anuncios y llamamientos a nuevos disturbios y actos violentos difundidos en redes sociales para este 24 de octubre en el norte de Italia.