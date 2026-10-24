Programas sociales

Ya Está Abierto el Registro de Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria: Link y Cómo Hacer Trámite

Los padres de familia ya pueden entrar a la página www.becaritacetina.gob.mx para hacer la primera parte del registro en línea para primaria y secundaria 2026

La Beca Rita Cetina ya abrió registro en línea primaria y secundaria 2026 link y cómo crear cuenta Llave MXLa Beca Rita Cetina se puede solicitar en octubre y noviembre 2026. Foto: Facebook Julio León

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