Ya Está Abierto el Registro de Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria: Link y Cómo Hacer Trámite

El Coordinador Nacional de Becas Bienestar, Julio León, anunció que la inscripción empieza el lunes 26 de octubre, pero la Beca Rita Cetina ya tiene abierta la primera parte del registro en línea para niños de primaria y secundaria en 2026, por eso acá te damos el link y los pasos para crear tu cuenta de forma fácil.

El pasado viernes, el propio Julio León encabezó la Asamblea Virtual Rita Cetina, para que padres de familia y alumnos de educación básica sepan todos los detalles del registro de primaria y secundaria, que se debe hacer en la página oficial del programa social: www.becaritacetina.gob.mx.

Link de Beca Rita Cetina al registro en línea primaria y secundaria

La primera parte de la inscripción consiste en crear tu cuenta Llave MX. Para hacerlo debes ingresar a la página oficial del Gobierno de México y seguir estos pasos:

Entra al siguiente enlace www.llave.gob.mx. Da clic en "Crear cuenta". Escribe tu CURP, da clic en No soy un robot y luego en Continuar. Si tu CURP es correcto se llenarán los campos de tu nombre y fecha de nacimiento. Escribe tu código postal y selecciona la colonia donde vives. Da clic en Siguiente. Ingresa tu número de teléfono celular y tu correo electrónico. Da en Siguiente. Crea una contraseña segura para tu Llave MX. Recuerda anotarla porque te la volverán a solicitar. Lee y selecciona la casilla del Aviso de Privacidad, llena el Captcha y da clic en Finalizar.

Una vez que hayas creado tu cuenta Llave MX, el sistema te pedirá verificar tu correo electrónico o celular, por lo cual debes checar tus mails y seguir el proceso que viene ahí. Después de que hayas hecho esto, tu cuenta estará activa y podrás realizar el registro de la Beca Rita.

¿Cómo recuperar mi Llave MX?

Si como padre de familia ya tienes una cuenta registrada, pero olvidaste tu usuario, contraseña o simplemente no logras acceder, puedes recuperar tu Llave MX de la siguiente forma:

Entra a este link: https://www.llave.gob.mx.

Da clic en "¿Olvidaste tu usuario?" u "¿Olvidaste tu contraseña" según sea tu caso.

Proporciona los datos que te pide el sistema, como número de celular o correo registrado, contraseña o tu CURP.

Sigue todos los pasos y recuperarás tu cuenta Llave MX sin problema.

Si los problemas para recuperar tu cuenta persisten, llama al 079 para recibir ayuda al instante.

Una vez que los padres de familia tengan acceso a su cuenta Llave MX, a partir del lunes 26 de octubre y hasta el próximo 6 de noviembre van a poder ingresar a www.becaritacetina.gob.mx para hacer la segunda parte del registro de primaria y secundaria 2026. Recuerda tener todos los documentos del padre, madre o tutor y de tu hijo en formato digital para poder hacer la inscripción en línea de forma exitosa.

AO