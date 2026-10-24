¿Quién Merece Ganar el Balón de Oro? Estadísticas de los Nominados al Premio

Este lunes 26 de octubre conoceremos al ganador del Balón de Oro 2026, el premio que reconoce al mejor jugador del mundo de la temporada anterior, es decir que este año se premiará al futbolista cuyas actuaciones en la campaña 2025-2026, fueron superiores. Hay una lista de 30 jugadores nominados, pero hay algunos que destacan y son considerados favoritos para ganarlo: Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Pero, ¿cómo se define al ganador del Balón de Oro? Pues bien, la organización tiene establecidos una serie de reglas para la votación. Periodistas internacionales seleccionados —uno por cada nación elegible— emiten sus votos basándose en el rendimiento de los jugadores a lo largo de la temporada y cada votante clasifica a sus 10 mejores candidatos, con puntos distribuidos en una escala descendente.

En cuanto a los cirterios, el Ballon d'Or se otorga basándose en tres pilares esenciales, por orden de importancia: rendimiento individual, logros del equipo, y clase combinada con juego limpio. "Cada criterio tiene un peso significativo en la decisión final. Si bien la brillantez individual es primordial, el premio también valora el impacto que un jugador tiene en el éxito de su equipo. La combinación de talento, deportividad y excelencia competitiva define al ganador completo del Ballon d'Or", dice el portal oficial del premio.

¿Quién merece ganar el Balón de Oro 2026?

Aunque los resultados de la votación se sabrán hasta el lunes 26 de octubre, las actuaciones de Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé, fueron sumamente destacadas a lo largo de la temporada anterior, por lo que los tres llegan como los máximos candidatos para ganar el premio.

Aquí te dejamos las estadísticas completas de cada uno para que tú decidas quién de ellos merece ganar el Balón de Oro 2026.

Lamine Yamal

Partidos: 57

Goles: 25

Asistencias: 22

Tarjetas amarillas: 6

Tarjetas rojas: 0

Títulos: 3 (LaLiga, Supercopa de España y Copa del Mundo)

Lamine Yamal durante un partido con el Barcelona | Foto: Reuters

Harry Kane

Partidos: 65

Goles: 73

Asistencias: 8

Tarjetas amarillas: 3

Tarjetas rojas: 0

Títulos: 3 (Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania)

Harry Kane durante un partido de la UEFA Champions League | Foto: Reuters

Kylian Mbappé

Partidos: 60

Goles: 58

Asistencias: 14

Tarjetas amarillas: 5

Tarjetas rojas: 0

Títulos: 0