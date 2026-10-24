Deportes

¿Quién Merece Ganar el Balón de Oro? Estadísticas de los Nominados al Premio

Este lunes 26 de octubre se llevará a cabo la ceremonia para entregar el premio al mejor jugador del mundo durante la temporada 2025-2026

Trofeo del Balón de OroTrofeo del Balón de Oro | Foto: Reuters

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