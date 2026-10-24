Internacional

Muere Migrante Salvadoreño Bajo Custodia de ICE en EUA

El personal del centro encontró a Sandoval con una ligadura alrededor del cuello; pese a las maniobras de reanimación, era demasiado tarde

Muere Salvadoreño Bajo Custodia de ICELa muerte de Luis Sandoval está bajo investigación. Foto: Reuters | Archivo
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