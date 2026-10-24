Muere Migrante Salvadoreño Bajo Custodia de ICE en EUA

Luis Sandoval, un migrante salvadoreño de 48 años, falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Procesamiento D. Ray de Folkston, en Georgia, informó la oficina del Departamento de Seguridad Nacional.

Aproximadamente a la 1:46 horas, el personal del centro encontró a Sandoval con una ligadura alrededor del cuello, informó ICE. El personal comenzó de inmediato las maniobras de reanimación, aseguró en un comunicado.

Los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Charlton llegaron al lugar y proporcionaron medidas adicionales de reanimación. A pesar de esos esfuerzos, Sandoval fue declarado muerto aproximadamente a las 2:28 horas.

ICE aseveró que la muerte de Sandoval está bajo investigación y se realizará una autopsia para determinar la causa y la forma oficial del fallecimiento.

En una fecha desconocida, Sandoval ingresó a Estados Unidos por un lugar desconocido sin ser admitido, inspeccionado ni puesto en libertad condicional por un agente de inmigración. El 2 de octubre de 2026, Sandoval fue arrestado por el ICE de Newark y recibió una citación para comparecer ante un juez de inmigración. Llegó a Folkston el 8 de octubre de 2026, a la espera de su primera audiencia de deportación.

De conformidad con la política de ICE, la Oficina de Control y Deportación ha completado todas las notificaciones requeridas al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina del Inspector General de ICE y a la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE a través del Centro Conjunto de Operaciones de Recepción.