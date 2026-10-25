Linchan a Detenido por Feminicidio de Abuela y su Nieta en Ostuacán, Chiapas

Uno de los dos detenidos como presuntos responsables del doble feminicidio de una mujer y su nieta en Ostuacán, Chiapas, murió tras ser arrebatado a policías y golpeado por un grupo de pobladores, confirmó la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Los sospechosos habían sido aprehendidos este sábado.

La Fiscalía General del Estado informó por la noche que, derivado de los operativos desplegados en el municipio, se detuvo a los presuntos responsables. Pobladores enardecidos, al enterarse de las detenciones, atacaron a los elementos policiacos y le quitaron a uno de los detenidos, a quien golpearon hasta matarlo. El otro fue rescatado por las autoridades.

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El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar pidió en sus redes sociales evitar la justicia por propia mano, confiar en la aplicación de la ley y actuar con prudencia. Antes, el Gobierno de Chiapas había informado que ya había detenidos, que se actuó de manera discreta y que el Gabinete de Seguridad daría los detalles.

Las víctimas desaparecieron el lunes 19 de octubre en una parcela de la comunidad Ribera Tanchichal, en Ostuacán. La Fiscalía General del Estado indicó que la desaparición se reportó el 20 de octubre y que desde ese momento se desplegó un equipo multidisciplinario, con personal de las fiscalías de Feminicidios, Desaparecidos y Homicidios, en apoyo a la Fiscalía de Distrito Norte.

El cuerpo de Miriam "N", de 47 años, fue localizado horas después de que comenzaron las brigadas de búsqueda, en una parcela que visitaba habitualmente. De acuerdo con la necropsia, murió por una hemorragia aguda secundaria a sección de grandes vasos del cuello, provocada por un objeto punzocortante.

La búsqueda de la niña de 12 años continuó hasta que su cuerpo fue localizado la mañana del viernes. Según la necropsia, murió por asfixia mecánica por estrangulamiento; presentó lesiones post mortem, un traumatismo craneoencefálico severo y lesiones de forcejeo y defensa. La Fiscalía confirmó que además sufrió una agresión sexual.

Con información de Juan Álvarez.

TLS