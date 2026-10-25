Seguridad

Linchan a Detenido por Feminicidio de Abuela y su Nieta en Ostuacán, Chiapas

El segundo detenido fue rescatado por autoridades; el gobernador pidió dejar la justicia a la ley

Detenido por el Doble Feminicidio en Ostuacán Muere Linchado por PobladoresUno de los dos detenidos por el doble feminicidio de una mujer y una niña en Ostuacán, Chiapas, murió tras ser arrebatado a policías y golpeado por pobladores. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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