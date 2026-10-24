Frente Frío 3 Provocará Chubascos, Lluvias y Vientos Fuertes en el Norte del País

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número 3 se extenderá con características de estacionario cerca de la frontera norte de México.

Habrá chubascos, lluvias y vientos fuertes en estados del noroeste y norte; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, y rachas de viento de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el norte del estado.

Por otro lado, el huracán Vance se localizará al sur de Guerrero y Michoacán. Su amplia circulación propiciará lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichas entidades.

Finalmente, canales de baja presión en el interior del país aunados a inestabilidad atmosférica, generarán lluvias y chubascos en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán; con lluvias puntuales fuertes en Nayarit.

Además, se prevé que en el país se presenten precipitaciones de distintas intensidades:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (norte, este y sureste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (norte, centro y oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (centro y costa) y Guerrero (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Estado de México.

Mientras que estas serán las temperaturas máximas y mínimas para este sábado:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En cuanto al clima en el Valle de México, las temperaturas irán de frío a fresco por la mañana, y templado por la tarde, con probabilidad de lluvias en el Estado de México y sin precipitaciones en la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM