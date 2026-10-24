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Frente Frío 3 Provocará Chubascos, Lluvias y Vientos Fuertes en el Norte del País

Se espera que, a su vez, el huracán Vance alcance la categoría de huracán mayor y sus vientos generen oleaje alto en estados del litoral del Pacífico

Elementos policiales y de Protección Civil de Veracruz atienden emergencia en CatemacoElementos policiales y de Protección Civil de Veracruz atienden emergencia en Catemaco. Foto: Facebook | SPVeracruz

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