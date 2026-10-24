Tipo de Cambio entre el Peso y el Dólar Este Sábado: Así Cotiza el Billete Verde

El dólar estadounidense se cotiza este sábado en 18.67 pesos por billete verde en promedio, según las transacciones en el mercado electrónico.

Este viernes, nuestra moneda se apreció 0.21%, rompiendo una racha perdedora, sin embargo, de manera global, el peso cumplió siete semanas con caídas.

La moneda cotizaba en 18.6580 por dólar en la recta final de los negocios, con un avance del 0.21% frente al jueves.

Este 'levantón' se logró por las declaraciones de Donald Trump sobre la cercanía de un acuerdo comercial con ⁠México y los esfuerzos de Canadá por alcanzar uno.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trump Afirma que Está Cerca de un Acuerdo Comercial con México y Canadá

El Banxico informó que el cierre del dólar este viernes fue de 18.6601 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 23 de octubre en los 18.67 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 18.7005 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la compra en los 18.4177 pesos y a la venta 18.8387 pesos.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Con información de N+

ICM