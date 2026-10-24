Sociedad

¿Cuándo Cambia el Horario en México, Hoy? Día y Hora Exacta Que se Ajusta el Reloj en 2026

El cambio de horario 2026 llega de forma inesperada por el invierno, por eso muchos mexicanos deben ajustar su reloj una hora

Cuándo es el cambio de horario 2026 en México día y hora exacta que se ajusta el reloj por el inviernoEl cambio de horario de invierno 2026 llega durante los próximos días. Foto: Cuartoscuro

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