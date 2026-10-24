¿Cuándo Cambia el Horario en México, Hoy? Día y Hora Exacta Que se Ajusta el Reloj en 2026

Miles de mexicanos y personas que residen en zonas específicas del país están por tener que ajustar su reloj por el cambio de horario de invierno 2026, por eso acá te decimos cuándo es en México, si mañana 25 de octubre o hasta el 1 de noviembre, pues ya es oficial el día en que se hace la modificación.

Con la duda de cuándo cambia el horario en México, en una nota ya te dijimos si el ajuste al reloj aplica en todo México, pues en una nota ya comenzamos a decir en qué municipios de Chihuahua y Tamaulipas sí aplica dicha práctica.

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¿Cuándo cambia el horario en México?

Aunque muchas personas pueden confundirse y creer que el cambio en los relojes es este 25 de octubre, la realidad es que el horario se debe modificar el domingo 1 de noviembre 2026. La idea es que muchas personas atrasen su reloj una hora exacta.

Una buena noticia es que los celulares y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente si tienen configurada correctamente la zona horaria, pero los que se deben ajustar son todos los relojes manuales.

¿En qué partes de México hay cambio de horario 2026?

Los estados en lo que cambia el horario por el invierno son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California, específicamente en los siguientes municipios que militan en la frontera con los Estados Unidos:

Chihuahua: Ciudad Juárez, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Todo el estado de Baja California.

En todas las demás entidades y ciudades de México no aplica el cambio de horario. Desde 2022 el país dejó de aplicar los cambios estacionales de manera generalizada. La Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos establece que el ajuste se conserva únicamente en la zona fronteriza, con el objetivo de mantener una mayor sincronización en la realización de actividades comerciales, laborales y de transporte.

Recuerda que el cambio de horario 2026 se aplica exactamente a las 02:00 horas de la madrugada del 1 de noviembre en los municipios de México antes mencionados.

AO