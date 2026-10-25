Internacional

María Corina Machado Regresa a Venezuela

A través de redes sociales, la líder de la oposición en Venezuela anunció que está en territorio venezolano.

María Corina Machado en su regreso a VenezuelaMaría Corina Machado fue captada este domingo en la iglesia de Santa Rosa. Foto: AFP PHOTO / VENTE VENEZUELA
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