Grupos de EUA Buscan Mantener el Aborto en la Agenda Electoral ante Vetos en 20 Estados

Grupos civiles estadounidenses buscan mantener el aborto en la agenda de las elecciones de mitad de mandato y advierten de que más de 6 millones de latinas viven en una veintena de estados con restricciones a este procedimiento, derivadas de la histórica decisión del Supremo de Estados Unidos de 2022 que revocó el derecho constitucional a interrumpir el embarazo.

El 57% de los votantes considera "extremadamente" o "muy importante" que los candidatos hablen del tema, según una encuesta reciente de la Kaiser Family Foundation (KFF).

"Lo que vemos en nuestras encuestas, lo que vemos trabajando en comunidades, es que el aborto todavía sigue motivando", comenta a EFE David Berrios, vicepresidente de organización y campañas de Reproductive Freedom for All.

Alejandra Soto, portavoz latina de Planned Parenthood, una de las mayores asociaciones de derechos reproductivos en Estados Unidos, considera que mientras el republicano Donald Trump esté en el poder "es redundante el tener que pensar en qué es lo que puede pasar" con el aborto.

Subrayó que "hay más de 20 estados con prohibiciones totales o restricciones hasta cierto punto" que se han visto alentados por la postura de la Administración federal contra este procedimiento.

"La realidad es que, para que el aborto realmente esté protegido, al ciento por ciento sin que estemos decidiendo sobre semanas (de embarazo), sin que estemos decidiendo cuáles excepciones, etcétera, lo que se va a requerir es una ley a nivel federal", menciona Soto.

Más de 6 millones de hispanas en edad reproductiva, cerca de cuatro de cada 10 del total en Estados Unidos, viven en estados con restricciones, según un análisis de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias y el Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva.

Las asociaciones a favor del aborto piden "desmitificar" la imagen de los latinos como votantes "conservadores" antiaborto, pues el 56 % de los hispanos creen que "debería ser legal en todos o la mayoría de los casos", según un sondeo de marzo pasado del Pew Research Center.

"Existe el mito que los latinos están contra el aborto. La realidad es muy distinta. Cuando vemos iniciativas estatales que protegen la salud reproductiva, la mayoría de votantes siempre votan por estas iniciativas. Lo hemos visto en estados como Florida, también en estados como Kansas o Misuri", indica Berrios.

El experto asocia la opinión sobre el aborto de los latinos a las finanzas personales, pues los hispanos enunciaron que la economía (86 %) y el costo y acceso a la salud (80 %) son "muy importantes" para definir su voto el 3 de noviembre, con lo que son sus dos mayores prioridades, según una encuesta del Pew de este mes.

El aborto fue uno de los temas centrales de las elecciones de 2022 y 2024, tras la decisión del Supremo de 2022 que revocó el precedente de Roe v. Wade, que reconocía el derecho constitucional al aborto.

Trump había nominado a los jueces que respaldaron esa decisión, recordó Soto.

Por su parte, Reproductive Freedom for All critica los recortes de fondos de la Administración Trump a organizaciones sin fines de lucro como Planned Parenthood y señala que ha designado a funcionarios que respaldan restricciones a la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para interrumpir el embarazo, entre ellos el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Con información de EFE.