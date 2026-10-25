Internacional

Grupos de EUA Buscan Mantener el Aborto en la Agenda Electoral ante Vetos en 20 Estados

Las asociaciones a favor del aborto piden "desmitificar" la imagen de los latinos como votantes "conservadores" antiaborto

Protestas en aborto en Estados UnidosEl aborto fue uno de los temas centrales de las elecciones de 2022 y 2024. Foto: Reuters
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