Internacional

Netanyahu Advierte Ataque a Irán: 'No Nos Pongan a Prueba; Recibirán Golpes Aplastantes'

El primer ministro de Israel aseguró que Irán y a sus aliados podrían intentar perturbar las elecciones del próximo martes

Netanyahu Advierte Ataque IránBenjamín Netanyahu se juega la continuidad en las próximas elecciones en Israel. Foto: Reuters
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