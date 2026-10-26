Anthropic Alista Debut en Wall Street: Creadora de Claude Presenta Solicitud de Salida a Bolsa

Anthropic, creadora del chatbot Claude, presentó este lunes los documentos para una oferta pública inicial (OPI) de acciones que podría convertirse en la más grande de la historia, y lo hizo mientras su principal ejecutivo advierte que la inteligencia artificial (IA) puede representar una amenaza existencial para la humanidad.

La presentación prepara a la empresa para su debut en Wall Street en los próximos meses. Según la información conocida, la operación podría eclipsar la salida a bolsa de SpaceX en junio, que recaudó una cifra récord de 86 mil millones de dólares.

Anthropic, además, saldría al mercado antes que su rival OpenAI, en lo que sería una doble tanda de estrenos bursátiles de compañías de IA.

La oferta podría captar hasta 100 mil millones de dólares, lo que superaría el récord establecido a principios de este año por SpaceX, otra de las empresas de Elon Musk. Sin embargo, la cantidad que finalmente se recaudará sigue siendo incierta, al igual que la valoración final y el precio de las acciones.

Anthropic fue valorada a principios de año en 965 mil millones de dólares por inversores privados. De acuerdo con reportes, la empresa va encaminada a elevar esa cifra a 1.5 billones de dólares, o incluso 2 billones, aunque aún no hay una valoración definitiva. Con 1.5 billones, se ubicaría entre las empresas públicas más valiosas del mundo, al nivel de Tesla.

En una presentación regulatoria, la compañía informó que cotizará sus acciones en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo “ANT”.

El documento de 335 páginas muestra que los ingresos de Anthropic crecen con rapidez, pero que, como ocurre con otras tecnológicas, la empresa aún no es rentable. Reportó una pérdida neta de 80 mil 700 millones de dólares en la primera mitad de 2026, frente a una pérdida de 13 mil millones en el mismo periodo del año anterior.

La presentación llega semanas después de que el director ejecutivo, Dario Amodei, defendiera en un ensayo la necesidad de frenar el desarrollo de los modelos de IA más avanzados. Paradójicamente, una OPI podría darle a Anthropic enormes recursos para acelerar su expansión.

La operación también tendría un impacto personal: podría aumentar en miles de millones de dólares la fortuna de Dario Amodei y la de su hermana y cofundadora, Daniela. La startup, que tiene cinco años de existencia, pasaría a figurar entre las compañías más valiosas del planeta.

AMP