Rechazan Arresto Domiciliario al Presunto Feminicida de Brenda Denisse en Mexicali

El Poder Judicial del Estado negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de José Roberto 'N', imputado como el principal responsable del feminicidio de Brenda Denisse, por lo que el acusado continuará su proceso penal tras las rejas.

Durante la audiencia correspondiente, los abogados defensores del detenido solicitaron al Juez de Control que se le concediera el beneficio de arresto domiciliario.

Sin embargo, tras escuchar los testimonios de la representación legal de la familia de la víctima y de la Fiscalía General del Estado, la autoridad judicial tomó la decisión de mantener la prisión preventiva.

Brenda Denisse fue localizada sin vida en el año 2021 en la capital del estado, hecho que generó una fuerte indignación social y una constante exigencia de justicia por parte de sus familiares y colectivos de la región.

Familiares de la joven confirmaron la resolución judicial y señalaron que la audiencia intermedia del caso se encuentra programada para el próximo mes de diciembre.

JMR