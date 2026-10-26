Sociedad

Rechazan Arresto Domiciliario al Presunto Feminicida de Brenda Denisse en Mexicali

Un Juez de Control rechazó la solicitud de la defensa de José Roberto 'N' confirmando que permanecerá en prisión preventiva

Rechazan Arresto Domiciliario al Presunto Feminicida de Brenda Denise en MexicaliRechazan Arresto Domiciliario al Presunto Feminicida de Brenda Denise en Mexicali | Foto: N+

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