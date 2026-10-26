Mujer e Hijo Menor de Edad Resultaron Lesionados tras Volcar Vehículo en Hermosillo

Volcada sobre su costado derecho y con una mujer y su hijo de alrededor de 10 años lesionados, terminó una camioneta que se estrelló contra la parte trasera de un camión repartidor de cilindros de gas, la mañana de este lunes.



El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 07:50 horas, cuando una camioneta Ford blanca circulaba de poniente a oriente por la avenida José María Mendoza y, antes de llegar al cruce con la calle Francisco L. Carrión, se impactó contra la unidad de carga.



El camión de la empresa gasera, identificado con el número económico 1075, se encontraba estacionado sobre la acera norte, mientras sus trabajadores realizaban la entrega de un pedido.



Tras chocar contra la parte trasera, a la altura del costado del conductor, el pick up giró sin control hasta quedar volcado sobre su lado derecho.



La mujer y el menor, quienes viajaban en la camioneta y son madre e hijo, resultaron lesionados.



Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarles los primeros auxilios y posteriormente trasladarlos a un hospital, donde recibirían atención médica.