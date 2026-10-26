Accidentes

Mujer e Hijo Menor de Edad Resultaron Lesionados tras Volcar Vehículo en Hermosillo

Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron los primeros auxilios y posteriormente fueron trasladados a un hospital de la ciudad

Mujer e Hijo Menor de Edad Resultaron Lesionados tras Volcar Vehículo en HermosilloMujer e Hijo Menor de Edad Resultaron Lesionados tras Volcar Vehículo en Hermosillo. Foto: N+

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