Hombre Detenido tras Presuntamente Robar Cerca de 20 Mil Pesos en Hermosillo

Con un botín de casi 20 mil pesos, presuntamente obtenido del asalto a una cenaduría, Luis Enrique 'N', alias 'El Kike', de 32 años, fue detenido durante la madrugada de este lunes en la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo.



El arresto se registró poco antes de la 01:00 de la mañana, en el cruce de las calles Enrique León Ochoa y José Jesús López, donde policías municipales interceptaron al hombre mientras se desplazaba por el sector.



Durante una revisión, los oficiales encontraron entre sus pertenencias el dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Además, llevaba una mochila en la que guardaba una réplica de pistola negra, marca C11, y dos pasamontañas.



También le aseguraron un cuchillo con punta y filo, de aproximadamente 27 centímetros, por lo que los agentes procedieron a su detención.



Las pertenencias que llevaba consigo estarían relacionadas con un presunto robo cometido en una cenaduría, ubicada en el cruce de las calles Camino del Seri y Retorno Circuito, en la colonia Fovissste.



Tras su captura en la colonia Palo Verde, el hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones relacionadas con el presunto asalto.