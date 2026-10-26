Seguridad

Hombre Detenido tras Presuntamente Robar Cerca de 20 Mil Pesos en Hermosillo

El dinero fue sustraído aparentemente de una cenaduría ubicada en la colonia Palo Verde, al sur de la ciudad

Hombre Detenido tras Presuntamente Robar Cerca de 20 Mil Pesos en HermosilloHombre Detenido tras Presuntamente Robar Cerca de 20 Mil Pesos en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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