Seguridad

Adolescente de 13 Años es Encontrado Sin Vida Dentro de Vivienda en Hermosillo

El joven fue encontrado por un familiar en un domicilio de la colonia Casalta Residencial, al norponiente de la capital sonorense

Adolescente de 13 Años es Encontrado Sin Vida Dentro de Vivienda en HermosilloAdolescente de 13 Años es Encontrado Sin Vida Dentro de Vivienda en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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