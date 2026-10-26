Adolescente de 13 Años es Encontrado Sin Vida Dentro de Vivienda en Hermosillo

Un adolescente de 13 años fue encontrado sin vida la mañana del domingo, en el interior de una vivienda de la colonia Casalta Residencial, al norponiente de Hermosillo, luego de ser localizado suspendido por un familiar.



El hallazgo ocurrió alrededor de las 09:00 horas, en un domicilio desde donde se solicitó apoyo a través del número de emergencias 9-1-1.



Al lugar acudieron elementos de corporaciones policíacas y paramédicos de la Cruz Roja, quienes intentaron brindar los primeros auxilios, pero a pesar de los esfuerzos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.



Tras confirmarse el deceso, los oficiales dieron parte a las autoridades investigadoras, quienes iniciaron las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar si el joven atentó contra su propia vida.